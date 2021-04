Vì sao nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khởi tố?

TP - Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Lương Thanh Hải bị cáo buộc có liên quan sai phạm trong thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu. Liên quan vụ án, trước đó, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố một số bị can có hành vi lập khống hồ sơ để rút hàng trăm triệu đồng từ Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu. Mặc dù tại bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) không có người dân tộc thiểu số Ơ Đu sinh sống, nhưng cơ quan chức năng ở Nghệ An vẫn lập danh sách đưa 45 hộ với 231 nhân khẩu vào đề án trên để rút tiền của Nhà nước. Cảnh Huệ