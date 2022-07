Vì sao các dự án đường kết nối vùng ở Bình Dương gặp khó?

TPO - Chủ đầu tư các dự án đường kết nối vùng tại tỉnh Bình Dương cho rằng, việc dự án chưa thẩm định, phê duyệt giá đất và địa phương liên quan thiếu đồng bộ… dẫn đến khó triển khai thực hiện.

Tại tỉnh Bình Dương, hiện có các dự án đường giao thông kết nối vùng đang triển khai thực hiện nhưng gặp khó. Cụ thể, dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài đoạn TP Dĩ An nối TP.HCM với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Dự án do UBND TP Dĩ An làm chủ đầu tư đã triển khai năm 2021 nhưng đến nay mới chỉ loay hoay giải phóng mặt bằng.

Đại diện UBND TP Dĩ An cho biết, dự án chậm tiến độ do quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phát sinh khiếu nại kéo dài. Mặt khác, dự án này chưa thể phát huy hết hiệu quả đầu tư do dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2 vẫn chưa thực hiện. Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài vẫn chưa thể kết nối ra xa lộ Hà Nội.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, TP Dĩ An kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương và các sở ngành liên quan sớm xem xét thẩm định, phê duyệt giá đất để có cơ sở tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất.

Bên cạnh đó, TP Dĩ An đề nghị ngành chức năng liên quan làm việc với TP.Hồ Chí Minh về thoả thuận đấu nối các tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài, trục chính Đông Tây, đường 30/4 vào tuyến đường Xa lộ Hà Nội và nâng cấp, mở rộng tuyến đường An Bình kết nối vào đường Phạm Văn Đồng (TP.Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, đối với dự án đường Vành đai 3, TPDĩ An kiến nghị tỉnh Bình Dương đôn đốc đơn vị tư vấn sớm bàn giao mốc giải phóng mặt bằng thực địa để địa phương tiến hành các bước theo trình tự, đồng thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp của Bình Dương cao hơn so với TP.Hồ Chí Minh.

Tương tự, Dự án thành phần Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương thuộc Dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) thi công bị gián đoạn. Dự án được khởi công năm 2021 nhưng hiện tại UBND thị xã Tân Uyên mới ban hành kế hoạch thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất. Hiện nay, nhà thầu mới thi công cầu tạm và cọc thử trụ T1 phía Bình Dương.

Đối với dự án này, đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, cho rằng do dự án nằm giữa 2 tỉnh (Đồng Nai và Bình Dương) nên quá trình triển khai, giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch.