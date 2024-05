Vì sao bộ phim 18+ tôn vinh ngành lao động tình dục lại thắng Cannes 2024?

TPO - "Anora" - bức tranh mơ mộng nhưng cũng đầy nghiệt ngã, khắc họa cách biệt tầng lớp, địa vị xã hội - chiến thắng giải thưởng danh giá Cành cọ vàng tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2024. Tác phẩm 18+ về vũ công thoát y nhận được tràng pháo tay 10 phút từ Cannes và được giới chuyên môn đánh giá cao.

Sau 13 năm, điện ảnh Mỹ mới lên ngôi tại Cannes. Anora - câu chuyện của đạo diễn Sean Baker về vũ nữ thoát y kết hôn với nhà tài phiệt người Nga tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua The Seed of the Sacred Fig (đạo diễn Mohammad Rasoulof), chiến thắng Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 77.

*Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim*

Anora - bức chân dung thơ mộng nhưng đau đớn và diễn xuất đột phá của Mikey Madison

Anora thuộc thể loại hài kịch, được đạo diễn ví như cô bé Lọ Lem thời hiện đại, phiên bản Pretty Woman phong cách Disney. Giống như vô số phim của Hollywood trước đây, phim kể những người trẻ từ thế giới đối lập yêu nhau, gặp phải trở ngại trước mắt và giải quyết hậu quả - trong trường hợp này cô gái làm nghề mại dâm Ani (Mikey Madison) ở New York và Ivan (Mark Eydelshteyn) - cậu thiếu gia liều lĩnh của nhà tài phiệt người Nga. Truyện cổ tích của Ani chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi cha mẹ của công tử tài phiệt phát hiện ra và cố gắng hủy bỏ cuộc hôn nhân của họ.

Bộ phim khám phá những điểm giao thoa giữa giai cấp, tình yêu và bản sắc, đặt trong bối cảnh sôi động và khắc nghiệt của cuộc sống thành thị.

Với thời lượng 2h19 phút, hai người trẻ sống trong tầng lớp hoàn toàn khác biệt gặp gỡ, nảy sinh tình cảm qua điệu nhảy nóng bỏng của Ani. Mọi chuyện bắt đầu khi Ivan trả cho Ani 15.000 USD để trở thành bạn tình của anh trong một tuần.

Ivan ngọt ngào với Ani, dùng tiền để mang đến niềm vui cho bạn gái. Ani thông minh, thực tế hơn bạn trai giàu có của mình, nhưng cô không thoát khỏi việc chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc sống nhung lụa.

Không ngừng suy nghĩ đến viễn cảnh cô và Ivan kết hôn, Ani tự hỏi bố mẹ chồng tương lại sẽ nghĩ gì khi họ phát hiện người thừa kế tài sản của họ lấy gái mại dâm làm vợ. Thậm chí cô đã nghĩ đến cảnh bị gia đình Ivan cử thuộc hạ đuổi cô khỏi nhà, và cũng không trông mong gì vì sự yếu đuối của bạn trai công tử.

Nửa sau bộ phim, cốt truyện chuyển sang giai đoạn cao trào, Ani phải đối phó với đám thuộc hạ cho “cha chồng” cử đến. Thực chất những tên côn đồ đều tử tế, họ đã cam kết trung thành với cha Ivan để hỗ trợ gia đình ở quê nhà. Sau cùng, Ani và những kẻ bắt giữ cô trở nên gắn kết, bởi họ cũng chính là nạn nhân bị đám nhà giàu “giật dây”.

Diễn xuất của nữ chính Mikey Madison được đánh giá cao khi nắm bắt trọn vẹn tính cách nhân vật. Tờ Collider nói Madison đã thể hiện sự cách biệt giai cấp phức tạp ngay trong từng bước nhảy của Ani. Để có thể tồn tại trong môi trường làm việc, Ani giấu nỗi sợ hãi và thiếu sót và biểu hiện bằng vẻ ngoài tự tin.

Nhà phê bình phim tờ Telegraph khẳng định Mikey Madison chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao nhờ vai diễn trong Anora. Trong khi đó, IndieWire cho rằng nữ diễn viên mang đến màn trình diễn xuất sắc nhất mọi thời đại trong bộ phim hài đỉnh cao.

Đánh giá tích cực từ giới chuyên môn

Sau buổi công chiếu ra mắt ở Palais de Festivals, tác phẩm nhận được tràng pháo tay kéo dài 10 phút. Trước đó, đạo diễn Sean Baker rất mát tay với những câu chuyện về giai cấp, cộng đồng, mang đậm ngôn ngữ điện ảnh và tính nhân văn, gần nhất là The Florida Project (2017) và Red Rocket (2021).

Chủ tịch ban giám khảo Cannes - Greta Gerwig - đánh giá Anora là bộ phim đặc biệt, nhân văn chiếm được trái tim của khán giả, khiến mọi người đi đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ những tiếng cười, hy vọng và rồi làm tan nát trái tim người xem.

Nhận giải trên sân khấu Cannes, Sean Baker phát biểu: "Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này. Tôi muốn tặng giải thưởng này cho những người làm việc trong ngành lao động tình dục trên khắp thế giới, ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai".

Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận về 97% điểm tươi. Nhiều đánh giá tích cực về cốt truyện cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Robbie Collin - Hội phê bình phim London - chỉ ra mỗi vai diễn trong Anora có thể là cơn ác mộng, nhưng họ đều biết cách tận hưởng niềm vui, dàn diễn viên thấu hiểu nhân vật đến từng hành vi nhỏ nhất.

Cây viết David Rooney - Hội phê bình phim New York - nhận định đạo diễn khéo léo lồng ghép các câu hỏi về giai cấp, đặc quyền và sự phân chia giàu nghèo. Sean Baker tiếp tục khẳng định sở trường của mình tư cách là người ghi chép về những thân phận vô cùng nhỏ nhoi trong xã hội Mỹ.

Nhiều đánh giá cho rằng Anora là tác phẩm hay nhất trong sự nghiệp của Baker tính đến thời điểm hiện tại. Một bộ phim buồn và đẹp. Cái kết trong phim không chỉ tươi sáng, hài hước, luôn tràn đầy năng lượng và cũng thật đau lòng. Sarah Manvel - tác giả cuốn sách You Ruin It When You Talk - khen ngợi Anora là bộ phim Mỹ hay nhất trong thập kỷ này.

Tờ Collider nhận xét đứa con tinh thần của Sean Baker là bức chân dung thơ mộng đau đớn về sự bóc lột hiện đại, gây chấn động và nhức nhối với diễn xuất đột phá của nữ chính Mikey Madison. “Sean Baker xây dựng mọi thứ một cách tự nhiên, tạo ra cảm giác mọi điều quá hoàn hảo để thành sự thực trước khi hoàn toàn bị hạ gục” - Collider viết. Trong khi đó Indiewire dành điểm A khi đánh giá về tác phẩm.

Deadline cho biết cảnh khỏa thân chắc chắn sẽ gây tranh cãi, nhưng sẽ đặc biệt thú vị khi xem khán giả nghĩ gì về cái kết đau lòng của bộ phim. “Vẻ ngoài tự tin của Ani bị phá vỡ và chúng ta thấy cái giá phải trả về mặt cảm xúc, bị đàn ông ngược đãi để kiếm sống và nỗi đau khi tình yêu của họ bị lợi dụng”.