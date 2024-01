VF 6 đạt 'Xe của năm' phân khúc B-SUV: Xe điện đang được đánh giá đúng giá trị

Sự lên ngôi của VinFast VF 6 - mẫu xe điện duy nhất trong phân khúc SUV hạng B vốn chật chội bậc nhất trong thị trường ô tô Việt - tại Car Awards 2023 cho thấy, xe điện đang được đánh giá đúng giá trị vì những ưu thế vượt trội so với xe xăng truyền thống.

Dưới đây là những ưu điểm “không bàn cãi” của VinFast VF 6 so với các đối thủ trong cùng phân khúc, gồm Toyota Yaris Cross và Kia Seltos, giúp mẫu xe Việt ghi điểm với ban giám khảo Car Awards và được vinh danh là “Xe của năm” phân khúc B-SUV.

Xe mạnh mẽ hơn, thông minh hơn

Sở hữu cỗ máy lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm, VF 6 là mẫu xe mạnh mẽ nhất phân khúc, thậm chí vượt trội hơn nhiều mẫu SUV hạng C trên thị trường. Sức mạnh động cơ cùng với điểm mạnh của xe điện có thể đạt mô-men xoắn cao nhất ngay từ nước ga đầu, VF 6 không chỉ linh hoạt, lanh lẹ trên những con đường đô thị mà dễ dàng chinh phục các chặng đường trường. Ở xe xăng, để sở hữu động cơ có thông số tương đương, người dùng phải bỏ ra trên 1 tỷ đồng cho các mẫu cỡ D.

Hàng loạt công nghệ được tích hợp giúp xe thông minh và an toàn vượt trội cũng là điểm mạnh giúp VF 6 nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn của Car Awards. Trong đó có thể kể đến hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) trên VF 6 đã được tích hợp sẵn và liên tục được cập nhật như: hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn đường, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp… giúp việc lái xe an toàn và nhàn nhã hơn.

Bên cạnh đó, gói Dịch vụ thông minh VF Connect trên VF 6 là “độc nhất” trên xe điện, với các tính năng hữu ích như: thiết lập và theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tiếng Việt đa vùng miền, tiện ích giải trí cho gia đình và văn phòng...

Hơn thế, với ô tô điện, các tính năng còn liên tục được nâng cấp theo thời gian, giúp xe ngày càng thông minh và hoàn thiện hơn; trong khi tiện ích trên xe xăng sẽ ngày càng lạc hậu hơn theo năm tháng. Hoặc để xe xăng có thể thông minh như xe điện, người dùng buộc phải độ chế thêm, vừa không đảm bảo an toàn lại vừa tốn kém nhiều chi phí.

Chi phí lăn bánh, sử dụng rẻ hơn, phù hợp với mọi gia đình

Là mẫu xe nhận điểm cao nhất trong phân khúc B-SUV, VF 6 được giới chuyên môn đánh giá là phù hợp cho mọi gia đình nhờ chi phí lăn bánh và sử dụng rẻ hơn rất nhiều so với các dòng xe xăng cùng phân khúc. Đây là yếu tố căn bản giúp xóa bỏ rào cản tài chính để ngày càng nhiều gia đình Việt có thể sở hữu những mẫu xe chất lượng và thông minh.

Ở nhiều thị trường, xe điện luôn có giá gấp 1,3 - 1,5 lần so với xe xăng cùng phân khúc. Tuy nhiên tại Việt Nam, nhờ chính sách cho thuê pin độc đáo của nhà sản xuất, VF 6 chỉ có giá 675 triệu đồng (bản Base) và 765 triệu đồng (bản Plus). Hơn nữa, do được miễn 100% phí trước bạ nên chi phí lăn bánh của VF 6 chỉ tương đương giá niêm yết. Trong khi với các mẫu xe xăng, người dùng phải chi thêm 80 - 90 triệu đồng phí trước bạ khiến giá lăn bánh cao hơn rất nhiều so với xe điện.

Ngoài mức giá dễ tiếp cận, VF 6 còn có chi phí sử dụng rẻ đến “đáng kinh ngạc” - chỉ khoảng 500 đồng/km - tương đương với xe máy. Nếu cộng thêm tiền thuê pin 1,8 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000km, chi phí năng lượng của mẫu xe điện này chỉ rơi vào khoảng 1.100 đồng/km - tương đương 2/3 mức tiêu thụ nhiên liệu 1.600 đồng/km của xe xăng trong phân khúc.

Ngoài ra, trong suốt vòng đời xe, người sử dụng cũng tiết kiệm được số tiền không nhỏ do chi phí bảo dưỡng của VF 6 rẻ hơn vì ít linh kiện cần thay thế định kỳ cũng như chu kỳ bảo dưỡng xa hơn so với xe xăng. VF 6 bảo dưỡng lần đầu ở 12.000km, trong khi đó xe xăng cứ 5.000 km đã phải bảo dưỡng 1 lần.

Xe điện đã tiện hơn xe xăng

Giới chuyên môn nhìn nhận, sự phát triển nhanh chóng về hạ tầng trạm sạc cũng giúp người dùng xe điện VinFast nói chung và VF 6 nói riêng gạt bỏ hoàn toàn những lo ngại khi chuyển từ xe xăng sang xe điện và có được trải nghiệm thuận tiện khi sử dụng. Theo đó, VinFast đang có 150.000 cổng sạc tại khắp 63 tỉnh thành, phân bố đủ trên 80 tuyến đường quốc lộ, cao tốc. Trong khu vực đô thị, khoảng cách giữa 2 trạm sạc trung bình chỉ 3,5 km, người dùng có thể tiếp cận nhanh chóng để nạp năng lượng cho xe với đầy đủ loại hình, từ sạc thường đến nhanh.

Người dùng còn có thể sạc VF 6 tại nhà để chủ động hoàn toàn hành trình cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí. Mỗi lần sạc đầy, VF 6 có thể di chuyển quãng đường lên tới 399 km, đủ để người dùng chinh phục mọi hành trình.

Ngoài ra, việc sử dụng VF 6 tiện lợi hơn nhiều so với xe xăng ở thời hạn bảo hành. Theo đó, mẫu xe này được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km, pin bảo hành 8 năm không giới hạn km. Trong khi đó, các các mẫu xe xăng cùng tầm giá thường có thời hạn bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km.

Mẫu eSUV cỡ B cũng được VinFast áp dụng các dịch vụ như: cứu hộ 24/7, Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động 24/7 )Mobile Charging), chính sách cam kết giá mua lại sau 5 năm… giúp người dùng an tâm sử dụng dòng xe mạnh mẽ, thông minh, an toàn, tiện lợi và tiết kiệm vượt trội.