Vedan Việt Nam hỗ trợ sửa chữa nhà cho quân nhân bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 12-5-2023, Công ty Vedan Việt Nam đã đồng hành cùng Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ bàn giao căn nhà đã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa hoàn thiện cho gia đình đại úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Công Tấn (ngụ tại TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc) là cán bộ Phòng Tham mưu, BCHQS tỉnh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Căn nhà có tổng diện tích gần 120m2 đã hoàn thiện với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng gồm 80 triệu đồng do Bộ CHQS tỉnh vận động từ sự tài trợ của Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam, UBND H.Xuân Lộc hỗ trợ 80 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo Quân khu 7 hỗ trợ 30 triệu đồng, các ngành - đoàn thể hỗ trợ 190 triệu đồng… cùng nhiều quà tặng của các phòng, ban trong buổi lễ bàn giao.

Đại úy Ngô Công Tấn là Tiểu đội trưởng vô tuyến điện, đại đội thông tin, phòng tham mưu thuộc BCHQS tỉnh đã có 23 năm công tác trong quân đội. Phần lớn thời gian công tác đồng chí làm nhiệm vụ trực tại trạm thông tin trên núi Chứa Chan (có độ cao gần 900m so với mực nước biển). Tháng 9/2022 đồng chí đã bị thương khi làm nhiệm vụ và mất đi 1 bàn chân. Đồng chí có hai con còn nhỏ, vợ làm giáo viên mầm non và gia đình thuộc diện khó khăn, do đó việc cùng chung tay hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà nhằm tạo thuận lợi để đồng chí Tấn yên tâm tiếp tục công tác.

Với phương châm “Vun đắp nghĩa tình, hết mình cống hiến”, phối hợp cùng BCHQS tỉnh Đồng Nai xây dựng các căn nhà hậu phương, nhà đồng đội đã trở thành hoạt động thường niên của công ty Vedan Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (15-5-1946 - 15-5-2023).