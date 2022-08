VEC bỏ yêu cầu buộc chủ xe nộp 50% tiền phí vào tài khoản

TPO - Sau gần 1 tuần có văn bản yêu cầu chủ xe phải nộp hạn mức số dư tiền phí trong tài khoản ETC thấp nhất bằng 50% phí khi lưu thông trên bốn tuyến cao tốc do mình quản lý, Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lại vừa có văn bản chuyển sang “chế độ” khuyến cáo việc này.

Văn bản số 1728/VEC-QLKT do ông Nguyễn Văn Nhi – Phó Tổng VEC ký cho biết, kể từ 9h ngày 1/8 VEC đã thực hiện thu phí điện tử không dừng hoàn toàn trên các tuyến do đơn vị quản lý, bao gồm cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Để đảm bảo phương tiện lưu thông thuận tiện qua trạm, tránh xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí, VEC kính đề nghị Công ty VDTC và Công ty VETC (đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng) thông báo tới khách hàng nội dung liên quan.

Cụ thể, đối với xe đi vào các tuyến cao tốc sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, “khuyến cáo” nên có số dư tối thiểu trong tài khoản là 50% phí chặng dài nhất của xe loại 1 (dưới 9 chỗ) trên từng tuyến cao tốc. Với cao tốc Nội Bài - Lào Cai cần số dư tối thiểu của xe đi vào tuyến là 150.000 đồng; tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình là 35.000 đồng; tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 100.000; tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là 40.000 đồng.

Văn bản cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, sau khi các xe đủ điều kiện vào tuyến, Nhà cung cấp dịch vụ thông báo qua ứng dụng hoặc tin nhắn cho khách hàng số dư tài khoản để khách hàng biết và chủ động nạp tiền vào tài khoản lưu thông trên tuyến.

Trước đó, trong văn bản cũng do ông Nguyễn Văn Nhi ký và VEC phát đi ngày 29/7, cho biết, VEC yêu cầu các chủ xe, tài xế lưu thông trên 4 tuyến cao tốc do mình quản lý phải duy trì số dư trong tài khoản ETC bằng 50% số phí trên tuyến chủ xe lưu thông. Sự việc khiến nhiều tài xế, chủ xe bức xúc và cho rằng, VEC đang áp đặt, đưa ra luật riêng để buộc chủ xe phải nộp mức tiền lớn vào tài khoản ETC không cần thiết. VEC làm vậy là ép buộc, không phải phục vụ người dân. Lái xe đi nhiều tuyến cao tốc trên cả nước đã triển khai ETC nhưng không có tuyến nào quy định mức nộp tiền như các tuyến cao tốc của VEC.

Đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ ETC cũng cho biết, đây là yêu cầu của VEC, do là nhà thầu nên các đơn vị dịch vụ phải thực hiện các yêu cầu VEC đưa ra.

Trả lời PV Tiền Phong về việc trên, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, việc nộp tiền và duy trì số dư trong tài khoản ETC là trách nhiệm của chủ phương tiện, chủ tài khoản. VEC phải xem lại yêu cầu trên và có điều chỉnh ngay cho phù hợp. Hiện không có quy định nào nêu việc nhà đầu tư, đơn vị quản lý trạm yêu cầu chủ xe, tài xế phải nộp bao nhiêu tiền trong tài khoản ETC trước khi lưu thông vào cao tốc mình quản lý.