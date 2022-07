Hôm nay thu phí tự động trên toàn quốc: Xử lý trách nhiệm nếu gây ùn tắc

Tuy nhiên, theo ông Thọ, công tác tổ chức thu phí, dán thẻ cho phương tiện còn một số tồn tại, bất cập, chưa tạo sự thuận lợi, gây bức xúc cho chủ xe và người tham gia giao thông. Có phản ánh hiện tượng xe bị đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí tự động để chạy doanh số, gây khó khăn cho các phương tiện khi muốn dán thẻ trả phí tự động. Thậm chí, có xe không qua trạm vẫn bị trừ tiền tài khoản giao thông.

Do đó, Bộ GTVT vừa có công điện đề nghị các đơn vị liên quan, địa phương, đặc biệt cảnh sát giao thông bố trí lực lượng hỗ trợ tại các trạm thu phí cho việc dán thẻ, điều tiết giao thông tránh ùn tắc. Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động phải tăng thêm lực lượng, điểm dán thẻ, dán thẻ lưu động… nhằm giảm ùn tắc tại các điểm dán tại trạm thu phí.

Khắc phục bất cập về dịch vụ thu phí không dừng

Đặc biệt, ông Lê Đình Thọ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động (Công ty CP giao thông số Việt Nam và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) phải rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống; làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện trả phí tự động; có giải pháp để chủ phương tiện thuận lợi trong hủy hoặc thay thẻ hư hỏng, chủ xe có thể thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến. Hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này phải phối hợp trong quá trình vận hành, khai thác, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, kết nối, liên thông. Bộ GTVT yêu cầu các vướng mắc, bất cập trên phải được khắc phục trước ngày 5/8 và giao Tổng cục Đường bộ tổ chức kiểm tra, giám sát, có chế tài xử lý vi phạm.

Thời gian qua, việc triển khai thu phí tự động được Chính phủ rốt ráo chỉ đạo và yêu cầu từ ngày 1/8, nếu trạm thu phí nào chưa lắp đặt và vận hành thu phí tự động sẽ phải dừng thu phí. Trong các dự án giao thông chậm lắp đặt thu phí tự động có 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) quản lý, khai thác. Tới hạn chót, VEC đã kịp đưa thu phí tự động trên các tuyến cao tốc vào vận hành. Trong đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức vận hành thu phí tự động từ ngày 1/8; cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 31/7; trước đó là với tuyến cao tốc TPHCM -Long Thành - Dầu Giây và Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cũng từ ngày 1/8, tất cả các tuyến cao tốc sẽ chỉ thu phí tự động, từ chối phục vụ với xe trả tiền mặt.

Trong những ngày qua, trên các tuyến cao tốc, cơ bản hoạt động thu phí diễn ra bình thường, duy nhất tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn tắc ở đầu các trạm thu phí do lượng xe chưa dán thẻ nhiều, dẫn tới phải xếp hàng chờ dán thẻ để được vào cao tốc.

Có phương án giải tỏa

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: “Với tình huống khi trạm thu phí xảy ra sự cố, ùn tắc Cục cũng đã yêu cầu lực lượng được giao nhiệm vụ có phương án giải tỏa và cần ứng phó với tình huống trạm thu phí để xảy ra ùn tắc”.

Trước mắt cảnh sát giao thông tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được quyền lợi của mình khi đi trên cao tốc với dịch vụ thu phí không dừng, đồng thời gắn với trách nhiệm của họ, CSGT chỉ phạt những người cố tình vi phạm và vi phạm nhiều lần khi xe không dán thẻ ETC đi vào trạm thu phí cao tốc.

Tổng cục Đường bộ cho biết, cả nước hiện có khoảng 4,8 triệu ô tô, theo yêu cầu của Chính phủ từ 1/8 tất cả xe ô tô đi qua các trạm thu phí trên quốc lộ, cao tốc phải trả phí bằng hình thức điện tử không dừng (ETC). Sau hơn 3 năm triển khai dán thẻ ETC, theo báo cáo của các đơn vị cung cấp dịch vụ, mới chỉ có khoảng 70% lượng xe dán thẻ ETC, còn khoảng 30% tương đương 1,2 triệu xe vẫn chưa dán thẻ ETC.