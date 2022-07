Vẫn còn 30% xe chưa dán thẻ ETC

TP - Sáng nay 1/8, tuyến cao tốc dài nhất cả nước là Nội Bài - Lào Cai và tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thực hiện thu phí không dừng- ETC. Đây là 2 tuyến cao tốc cuối cùng trên cả nước triển khai ETC.

Chiều qua, xe đi trên 2 tuyến cao tốc này đã xếp hàng để dán thẻ. Do mới có khoảng 60 đến 70% xe dán thẻ nên lo ngại ùn ứ sẽ xảy ra.

Ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 31/7, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhiều chủ phương tiện đã tập trung xếp hàng tại làn đường ngoài cùng trạm thu phí để dán thẻ ETC. Trong số xe dừng dán thẻ ETC chiều qua, có rất nhiều xe chưa hề dán thẻ nhưng trên hệ thống của một trong 2 nhà cung cấp dịch vụ ETC là Công ty CP giao thông số Việt Nam và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đều hiển thị thông tin là xe dán rồi. Việc này dẫn đến nhiều xe không thể dán loại thẻ mà chủ xe mong muốn, thủ tục hủy phức tạp, gây bức xúc, mất thời gian cho chủ xe.

Ông Bùi Đình Tuấn, Chủ tịch HĐTV Cty CP vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam - VEC cho biết, do những ngày đầu lượng xe dán thẻ còn ít nên đã xảy ra ùn ứ trong một vài thời điểm, đến nay đã có đến 70% xe lưu thông trên 2 tuyến cao tốc này dán thẻ ETC.

Ông Tuấn cũng lo ngại, mặc dù những ngày qua, các đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ ETC đã khẩn trương triển khai lực lượng ở các trạm thu phí để dán thẻ ETC, tuy nhiên đến nay theo giám sát, thống kê của VEC mới chỉ có khoảng 70% xe lưu thông trên tuyến dán thẻ ETC, 30% còn lại vẫn chưa dán. Theo ông Tuấn, mỗi ngày tuyến Nội Bài - Lào Cai đang có trung bình từ 17.000 đến 20.000 lượt lưu thông, việc còn 30% trên tổng số xe trên chưa dán nếu tập trung đi vào làn giải quyết sự cố e rằng ùn tắc sẽ khó tránh khỏi.