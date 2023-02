Vây bắt hai đối tượng vác lô ma túy trị giá hàng tỷ đồng băng rừng vào Việt Nam

TPO - Trong lúc vận chuyển lô ma túy hơn 54.000 viên từ biên giới Lào về Việt Nam, 2 đối tượng đã bị lực lượng biên phòng Nghệ An mật phục bắt giữ.

Ngày 23/2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 54.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào lúc 19h45 ngày 21/2, tại khu vực bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt quả tang 2 đối tượng Chơ Già (SN 1994) và Chu Già (SN 1996) cùng trú huyện Noọng Hét (Xiêng Khoảng, Lào) đang vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới Lào vào Việt Nam.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi bóng chứa tổng cộng 54.000 viên ma túy tổng hợp. Theo giá thị trường, số ma túy này trị giá hàng tỷ đồng.

Khai thác tại hiện trường, các đối tượng khai nhận được 1 người đàn ông (không rõ tên, tuổi) trú tại huyện Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) thuê vận chuyển ma túy qua biên giới Lào vào Việt Nam với giá 5 triệu kíp Lào tiền công (khoảng hơn 7 triệu đồng).

Trong lúc các đối tượng đang vận chuyển lô ma túy nói trên cắt rừng vào Việt Nam thì bị tổ công tác bộ đội Biên phòng mật phục khống chế, bắt giữ.

Vận chuyển 31kg ma tuý trong bao tải lớn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 31kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, khoảng 20h20 ngày 20/2, tại đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Vũ Quang), tổ công tác đã phát hiện hiện hai người đàn ông đang lấy ra 2 bao tải từ bụi cây bên vệ đường ra bên ngoài.

Nghi vấn hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, nên lực lượng chức năng đã ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại đây, cảnh sát mở hai bao tải ra phát hiện bên trong chứa 31 túi ni lông màu xanh và vàng, có tổng khối lượng khoảng 31kg. Trong đó cơ quan chức năng xác định có 10kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972, cùng trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) khai nhận số tang vật trên đều là ma túy do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang và cất giấu.

Số hàng này sau đó sẽ được hai đối tượng gửi theo xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.