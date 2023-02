Quá khứ tội lỗi của người đàn ông U60 buôn ma túy

TPO - Ở tuổi U60 nhưng Cảnh đã mang trên mình 3 tiền án và bị phạt tù hơn 18 năm. Những tưởng gã đàn ông này biết sợ để hoàn lương song tiếp tục con đường phạm pháp.

Ngày 21/2, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Cảnh (SN 1966, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó vào ngày 5/2, Cảnh đã bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt quả tang khi đang đưa 4kg ma túy đá giao cho khách.

Theo đó, vào rạng sáng 5/2, Nguyễn Văn Cảnh thuê một chiếc xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Tại đây, Cảnh đã mua 4kg ma túy đá về để bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Khoảng 8h30 cùng ngày, khi xe taxi chở Cảnh về đến địa bàn xã Hưng Đông (TP. Vinh, Nghệ An) thì bị lực lượng Công an huyện Hưng Nguyên mật phục, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra; thu giữ toàn bộ số ma túy nêu trên.

Bị bắt về trụ sở công an, Cảnh với đôi mắt thiếu ngủ, khuôn mặt đờ đẫn như chưa tin đó là sự thật. Mỗi khi lực lượng chức năng đặt câu hỏi, Cảnh lại cúi gằm mặt xuống bàn, đôi tay đan chặt vào nhau rồi lí nhí trả lời từng câu một.

Ở cái tuổi xế chiều, tóc đã bạc gần hết, ít ai nghĩ rằng Cảnh lại có một quá khứ đầy tối tăm và những vết trượt dài đầy tội lỗi. Gần 60 tuổi, y mang trên mình 3 tiền án với gần 20 năm ngồi tù.

Năm 2003, vì để có tiền tiêu xài, Cảnh bắt đầu bước chân vào 'nghề đạo chích', sau nhiều lần gây án, Cảnh đã bị công an bắt giữ, rồi bị TAND huyện Nam Đàn xử phạt 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Sau khi chấp hành xong án phạt tù này, những tưởng Cảnh sẽ nghĩ đến ngày tháng khổ sở trong trại giam mà hoàn lương kiếm việc làm tử tế. Nhưng không, chính lần "nhúng chàm" này đã khiến Cảnh có một tương lai tăm tối.

Lần này, để có tiền tiêu, Cảnh "làm lớn" hơn khi rủ cả vợ đi mua ma túy về bán kiếm tiền thay vì kiếm việc làm lao động chân chính.

Theo đó, năm 2006, vợ chồng Cảnh đi buôn ma túy nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Vợ chồng Cảnh bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt tù, trong đó, Cảnh bị xử phạt 16 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cải tạo trong tù một thời gian dài, khi trở về quê nhà, Cảnh sống cuộc sống thầm lặng. Người dân thầm nghĩ Cảnh sẽ biết sợ mà hoàn lương, làm lại cuộc đời. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, người dân lại lắc đầu ngao ngán khi thấy Cảnh tiếp tục tụ tập, giao du với đám bạn bè xấu ngày xưa.

Đúng như dự đoán, những tháng ngày tự do của Cảnh chẳng được bao lâu khi Cảnh tiếp tục bị công an bắt giữ trong lúc đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Ngày 23/9/2020, Cảnh bị tòa án xử phạt 18 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Chấp hành xong án phạt, một lần nữa Cảnh trở về đời thường. Ai cũng nghĩ ở cái tuổi xế chiều, Cảnh sẽ có suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng rồi, thêm một lần nữa, Cảnh lại dập tắt suy nghĩ tốt đẹp của mọi người về gã. Cuộc sống của Cảnh lại tiếp tục ở sau cánh cửa trại giam.

Lần này, với hành vi buôn bán 4kg ma túy đá bị công an bắt vào ngày 5/2/2023, Nguyễn Văn Cảnh chắc chắn sẽ phải trả giá với mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên vẫn đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Cảnh theo quy định pháp luật.