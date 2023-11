Vàng xuất hiện nhờ Trái Đất nuốt nhiều mặt trăng rồi 'đặt bẫy'

Trái Đất cổ đại đã có những hành vi quái vật, kèm theo một chiếc bẫy kỳ lạ trong lớp phủ, để có được bề mặt phong phú về mặt hóa học như ngày nay.

Nhóm nghiên cứu Mỹ đến từ Đại học Yale và Viện nghiên cứu Tây Nam (SwRI) cho biết họ đã "trúng số độc đắc" khi cố tìm hiểu câu chuyện về nguồn gốc của vàng, theo SciTech Daily.

Đó là một kịch bản tàn khốc và thú vị về cách một hành tinh hình thành.

Vàng đã đến Trái Đất nhờ các vật thể không gian. Trái Đất nuốt chúng và phân phối vàng theo cách bất ngờ. Ảnh: SCITECH DAILY

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences cho biết các tác động cổ đại là thủ phạm đem vàng và bạch kim đến Trái Đất.

Khi Trái Đất va chạm và nuốt chửng các "mặt trăng xui xẻo", tương tự thiên thể mang tên Mặt Trăng ngày nay, đã khiến các lớp vật chất của nó bị gấp lại, để lại vàng và bạch kim lẫn lộn trong "cơ thể" sau va chạm.

Tuy nhiên, chúng ta đào được vàng, bạch kim và một số kim loại khác trong các mỏ gần bề mặt thật ra là một điều cực kỳ vô lý.

Chúng được xếp vào nhóm nguyên tố có ái lực cao với sắt nên đáng lẽ trong quá trình tiến hóa, hành tinh phải bị hút hết vào lõi kim loại của Trái Đất. Chúng sẽ chìm nhanh từ lớp phủ vào lõi, hợp nhất vào lõi

Lý thuyết đột phá của nhóm Yale và SwRI tập trung vào một vùng mỏng, tạm thời của lớp phủ, giữa phần bị tan chảy và phần rắn hơn.

Khu vực này có các đặc tính động lực đặc biệt có thể bẫy các thành phần kim loại đang rơi xuống một cách hiệu quả.

Nói cách khác, sau khi "ăn thịt" các vật thể kém may mắn, Trái Đất tiếp tục thực hiện hành vi "đặt bẫy" các nguyên tố đặc biệt mà các nạn nhân đã đem tới.

Nhờ các quá trình trên, Trái Đất có một lớp vỏ với đặc tính hóa học cực kỳ phong phú. Con người vô tình thành những kẻ may mắn khi nhờ đó mà đào được kim loại quý như vàng hay bạch kim.

Lý thuyết mới cũng khẳng định quá trình hấp thụ các "bữa ăn cổ đại" này vẫn đang tiếp tục, mà những dị thường địa vật lý như "vùng vận tốc cực thấp" - hai cụm vật chất khác lạ, to như lục địa nằm ở ranh giới lõi - lớp phủ - là bằng chứng.