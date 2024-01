Văn Mai Hương: Phía sau hào quang

TP - Văn Mai Hương sắp tròn 30 tuổi, với hơn 10 năm đeo đuổi nghiệp cầm ca. So với ngày cô giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol 2010 thì Văn Mai Hương của hiện tại đã khác nhiều về diện mạo: Trông cô nhẹ nhõm hơn, xinh đẹp hơn, gợi cảm hơn…

Về đời sống tinh thần, cô thừa nhận, bản thân đã trải qua nhiều chuyện trong đời, trong đó có cả trải nghiệm đắng trong tình yêu, cả giai đoạn trầm cảm phải gác lại sự nghiệp. Nhưng ra khỏi bóng tối, cô rạng rỡ và dạt dào năng lượng, lại nhìn đời với đôi mắt xanh, vẫn mơ về một tình yêu lứa đôi thuần khiết, không nhiễm bụi phù hoa…

Năm 2023 là một năm bùng nổ của Văn Mai Hương. Cô vừa đại thắng giải thưởng Làn sóng xanh ở các hạng mục: Nữ ca sĩ của năm; Ca khúc của năm; Sự kết hợp xuất sắc; Top 10 ca khúc được yêu thích.

Lúc này nhiều người yêu mến cô lại nhớ thời cô làm mưa làm gió với ca khúc “Nếu như ngày anh đến”: “Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn/Ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào/Trái tim em thôi lặng thầm/Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn…”. Họ làm phép so sánh: Thuở “Nếu như ngày em đến” Văn Mai Hương như viên kẹo ngọt ngào, còn bây giờ cô giống ly martini cay nồng, hấp dẫn. Cô tự bạch: Đây là giai đoạn “khá trưởng thành” của cô, khi cô dám bứt phá, “vượt khỏi vòng an toàn trong âm nhạc, tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng khác nhau”.

Bán giọng hát thành công

Văn Mai Hương là một trong số những nghệ sĩ Việt nhiệt tình nói lời cảm ơn nhất. Cô cảm ơn khán giả đã dành cho cô một góc trong trái tim của họ, cô cảm ơn những cộng sự bên cô, đã chăm chỉ như cô và quan trọng hơn cả, đã thấu hiểu cô. Cô cảm ơn những người thầy trên con đường âm nhạc của cô. Tất nhiên, cô không quên cảm ơn cha mẹ, những người đã dạy con theo lối riêng: Không bao bọc con, để con tự lập từ sớm. Văn Mai Hương cũng không ngại khi cảm ơn chính mình.

Hiếm ca sĩ nào lại thẳng thắn thừa nhận như cô: “Tôi là người đi bán giọng hát”. Coi giọng hát là một sản phẩm nên cô không ngừng hoàn thiện sản phẩm ấy: “Sau mười mấy năm tôi vẫn đi luyện thanh, vẫn rèn giũa thứ vũ khí duy nhất của mình. Khi tôi quay trở lại và được đón nhận sự yêu thương của khán giả dành cho giọng hát của tôi, lúc đó tôi phải cảm ơn chính mình vì sau bao nhiêu năm tôi luôn có niềm tin, thứ tôi có duy nhất là giọng hát và luôn trau dồi”, Văn Mai Hương trải lòng với Tiền Phong.

Trước khi trở thành chủ nhân hit “Đại minh tinh” hay “Mưa tháng sáu”, Văn Mai Hương đã làm bao khán giả trẻ say lòng ở khả năng hát live gây nghiện, đặc biệt ở màn kết hợp với Hòa Minzy trong mashup “Ngày chưa giông bão - Always Remember Us This Way”. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, tri kỷ trong âm nhạc của Văn Mai Hương nhiều năm qua, đánh giá: Văn Mai Hương là vocalist rất mạnh, kiến thức âm nhạc rất rộng, là người mà bạn chỉ cần đưa một bài hát cho chị nghe ba lần, chị có thể hát nguyên bài hát đó cho bạn.

Nhưng Văn Mai Hương không chủ quan. Sản phẩm cộp mác Văn Mai Hương được đầu tư không tiếc tay. MV “Đại minh tinh” là bằng chứng, thuyết phục từ phần nghe tới phần nhìn, với dàn khách mời toàn những nhân vật đình đám của làng giải trí: Hồng Đào, Hồng Ánh, Kaiti Nguyễn.

Thông minh gì đâu, ngốc thì có!

Là người giàu tinh thần lạc quan, Văn Mai Hương không thấy ngày nào đáng đặt tên là ngày tồi tệ. Giọng ca “Mưa tháng sáu” xác nhận, cô ít nhìn vào mảng thiếu hụt trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn, ở tuổi 30, cô đang khiến mẹ cô lo lắng về chuyện lập gia đình, còn muốn cô cắt tiền duyên nhưng lần nào ra Hà Nội cô cũng tìm cách “trốn”. Cô tin ông trời làm gì cũng đều có lí do “Tôi luôn cảm ơn người đến và người đi trong cuộc đời mình vì nó đã tạo nên một phần con người của tôi ở hiện tại”, cô trải lòng.

Văn Mai Hương luôn nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối. Cô hài hước nghĩ ngược lại, nếu trên đường tình cô gặp may, thì chắc gì bây giờ cô đã làm nổi album thứ 4, khi đã lấy chồng sinh con rồi.

Văn Mai Hương chia sẻ, cô mơ về mẫu đàn ông phần nào đẫm phẩm chất của nam chính trong truyện ngôn tình cổ đại: “Tôi thích người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, hành động nhiều hơn nói”. Và cô cũng thích sự hài hước ở người đàn ông tương lai.

Trên hết, cô cần một người đàn ông yêu con người cô, chứ không phải thứ hào quang bao quanh cô. Hơn một lần Văn Mai Hương nhấn mạnh tiêu chí này trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí: “Tôi rất sợ quen ai đó mà người ta thích khoe bạn gái nổi tiếng, bạn gái là Văn Mai Hương”. Và cô nhận cô là kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Nhưng ngốc không có gì đáng xấu hổ: “Ngốc vui mà! Làm gì có ai bình thường trong tình yêu? Khôn quá thường không thật”, cô rút ra kết luận.

Ước mơ lớn nhất: Không phải trở thành người nổi tiếng

Giờ này, người đàn ông bên ngoài lạnh, bên trong ấm, yêu cô không màng hào quang vẫn chưa xuất hiện. Văn Mai Hương không buồn vì điều đó. Chính cô cũng đang muốn tập trung cho sự nghiệp. Theo Văn Mai Hương, biết chấp nhận những điều mình không có, thấy đủ với những điều mình đang có, sẽ là người hạnh phúc: “Cuộc sống là tận hưởng hành trình mình đi”, cô quan niệm như thế.

Cho nên, Văn Mai Hương luôn biết cách tạo cảm hứng sống tích cực cho mình. Người ta thích đi du lịch với bạn bè, với người yêu, còn cô thỉnh thoảng lại thưởng cho mình một chuyến đi chỉ có “ta với ta”. Gần đây, cô tìm lại thói quen đọc sách và viết nhật ký. Tất cả giúp cô sống chậm lại.

Văn Mai Hương từng chia sẻ: Lên sân khấu cô thuộc về khán giả. Nhưng khi cánh màn nhung khép lại, cô muốn được sống như một người bình thường với những âu lo, buồn vui thường nhật. Đến lúc này, cô nhắc lại phát ngôn cũ của mình: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi là làm cho bố mẹ tôi hạnh phúc”.

Không đầu tư hàng hiệu Cô thừa nhận, là con gái ai cũng thích đồ hiệu. Bản thân Văn Mai Hương cũng sở hữu một số món đồ hiệu nhưng chủ yếu để phục vụ công việc, chứ không phải để khoe khoang, chứng tỏ độ sang chảnh của mình. Văn Mai Hương thấy cô may mắn hơn nhiều người vì được sống với đam mê và kiếm được tiền từ đam mê ấy. Nữ ca sĩ vào nghề sớm, cô không có điều kiện du học như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Cho nên, cô đầu tư cho em trai kém 9 tuổi, du học Canada nhiều năm nay. Văn Mai Hương cho rằng, đầu tư vào tri thức luôn là khoản đầu tư xứng đáng, không có gì phải “xót của”.

Hiện tại cô đang trên hành trình đó. Cô thành công trong sự nghiệp, vững vàng trong cuộc sống khiến bố mẹ cô hạnh phúc. Cô báo hiếu bố mẹ, giúp bố mẹ nuôi em trai ăn học đàng hoàng. Đó là một phần trả lời của Văn Mai Hương cho câu hỏi thành “trend” một dạo: “Tiền nhiều để làm gì?”.

Văn Mai Hương không ngại tiết lộ, cô và mẹ cô khắc khẩu. Cô từng cãi lại mẹ và kéo va li ra khách sạn sống trước thềm một đêm diễn. Bố cô chạy theo, kéo va li lại và nhắc cô: Hương không được hành động như thế.

Lần thứ hai trong đời cô nhìn thấy nước mắt của bố cô rơi xuống (Lần đầu tiên, bố cô khóc khi ông nội mất). Hình ảnh ấy khắc sâu trong trái tim cô. Văn Mai Hương chọn sống ở TPHCM, xa cha mẹ nhiều năm nay. Nhưng họ vẫn luôn là điểm tựa mỗi khi cô gặp thác ghềnh. Hồi mắc chứng trầm cảm, để vượt qua nó, cô ngưng công việc gần 1 năm, dành nhiều thời gian đi du lịch cùng gia đình.