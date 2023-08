UWE Bristol@Phenikaa Campus: Điểm đến cho Gen Z yêu công nghệ

Công nghệ đã tạo ra sự phát triển vượt bậc trên toàn thế giới từ cách chúng ta làm việc, giao tiếp đến tận dụng thông tin. Từ những bước đầu tiên của Internet cho đến cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ nắm giữ vai trò trung tâm trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Trong bối cảnh này, việc đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực công nghệ cực kỳ quan trọng. Các sinh viên ngành Công nghệ cần được trang bị kiến thức sâu rộng về công nghệ, tiếp cận sớm với nền công nghệ toàn cầu và kỹ năng tư duy để sáng tạo, phát triển và đưa công nghệ của Việt Nam tiến xa hơn trên toàn cầu.

Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là sứ mệnh quan trọng của UWE Bristol@Phenikaa Campus. Với chương trình nguyên bản của Đại học UWE Bristol - top đầu Anh Quốc, sinh viên được đáp ứng đầy đủ yêu cầu của ngành Công nghệ đang phát triển mạnh mẽ.

Chương trình học tại UWE Bristol@Phenikaa Campus là sự hợp tác của mối quan hệ Việt Nam - Anh Quốc, nhằm cam kết nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới giáo dục. Đây là cơ hội học tập đa dạng và đầy thách thức cho sinh viên ngành Công nghệ.

Không chỉ dừng lại ở các kiến thức học thuật, sinh viên được tiếp xúc với các buổi thực hành để phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Từ đó hỗ trợ sinh viên xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ hội thực tập và gắn kết với thực tế ngành Công nghệ.

Điểm đến cho Gen Z yêu công nghệ

UWE Bristol@Phenikaa Campus đào tạo 3 ngành học trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm: Khoa học máy tính - Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học máy tính - Phát triển thiết bị thông minh và Công nghệ thông tin. Các ngành học này đều mang những trải nghiệm thú vị về lý thuyết và các kiến thức vào thực tế, từ việc phát triển các ứng dụng đột phá đến việc tạo ra các giải pháp công nghệ mới.

Các ngành học đều được thiết kế và kiểm duyệt theo tiêu chuẩn quốc tế của trường Đại học UWE Bristol, giúp sinh viên nắm vững kiến thức, cũng như những kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong ngành Công nghệ.

Ngoài ra, sinh viên UWE Bristol@Phenikaa Campus được “thừa hưởng” cơ sở vật chất hiện đại từ tập đoàn Phenikaa, mang đến không gian học tập và nghiên cứu tiện nghi. Với trang bị hiện đại từ tập đoàn công nghệ hàng đầu, sinh viên được tạo điều kiện tối ưu để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, học tập, trải nghiệm thực tế các kiến thức đã được học, phục vụ công việc và những dự định trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhà trường đặc biệt chú trọng đến các cơ hội thực tập, giúp sinh viên tiếp cận thực tế từ sớm. Sinh viên UWE có cơ hội đi thực tập ngay từ năm nhất tại công ty công nghệ tiên phong trong lĩnh vực xe tự lái và robot công nghiệp Phenikaa X, công ty công nghệ dành cho giao thông Phenikaa MaaS,... được hướng dẫn bởi các chuyên gia từ hệ sinh thái Tập đoàn Phenikaa. 100% sinh viên nhóm ngành Công nghệ được đi thực tập vào năm thứ ba, và được cam kết tuyển dụng 100% sau khi tốt nghiệp.

Không thể không nhắc tới một phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giảng dạy của UWE Bristol@Phenikaa Campus là mô hình đào tạo 3 nhà – sự kết nối sâu sắc giữa Doanh nghiệp, Nghiên cứu khoa học và Giáo dục đào tạo.

Nhà trường luôn nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ để cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc thực tế, điển hình như các cơ hội thực tập hay những đóng góp của sinh viên cho các doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu cùng giảng viên và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thực tế. Điều này giúp phát triển khả năng nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như thúc đẩy sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong suốt quá trình học tập.

Chương trình đào tạo UWE Bristol@Phenikaa Campus được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nhân sự chất lượng cao của ngành công nghệ, đồng thời cung cấp cho người học một nền tảng vững chắc về kiến thức cơ bản và kỹ năng mềm cần thiết cho sự phát triển bền vững trong sự nghiệp. Đây chính là điểm “dừng chân” lý tưởng cho các sinh viên đam mê ngành học này, và sẽ là bước đệm để sinh viên có những bước tiến thành công trong tương lai.

Chương trình Cử nhân Quốc tế UWE Bristol – Phenikaa Campus là dự án hợp tác giữa University of the West of England, Thành phố Bristol, Vương Quốc Anh (UWE Bristol) và Trường Đại học Phenikaa. Chương trình đào tạo nguyên bản của Đại học UWE Bristol (Vương Quốc Anh) được tổ chức toàn bộ tại Việt Nam và nhận bằng cử nhân của Đại học UWE Bristol có giá trị toàn cầu. Đại học UWE Bristol là đại học công lập được thành lập từ năm 1595 và thuộc Top 401-500 các trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng Times Higher Education năm 2023 và Top 24 Trường đại học tốt nhất Vương Quốc Anh theo xếp hạng The Guardian – Universities Rankings năm 2023.

Năm 2023, với số lượng 150 chỉ tiêu, UWE Bristol - Phenikaa Campus mở tuyển sinh cho 7 ngành học, bao gồm: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh và Marketing; Quản trị sự kiện; Kế toán và Tài chính; Khoa học máy tính – Trí tuệ nhân tạo; Khoa học máy tính – Phát triển thiết bị thông minh; và Công nghệ Thông tin.

Thông tin tuyển sinh xem chi tiết tại đây: http://tuyensinhquocte.uwebristol.edu.vn/2023