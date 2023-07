Ưu đãi từ gói vay 120.000 tỷ đồng với dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ

Hải Phòng là một trong những thành phố lớn và phát triển mạnh ở miền Bắc Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi, cảng biển quốc tế và sự phát triển công nghiệp, Hải Phòng không chỉ thu hút một lượng lớn công nhân , người lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận mà còn thu hút cả nguồn lao động ngoại quốc, đặc biệt là từ các nước trong khu vực Asean và Trung Quốc.

Tiến tới ổn định và chất lượng

Mới đây, Bộ Nội vụ đã đồng ý phương án mở rộng quận Hồng Bàng và thành lập quận An Dương. Đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa quận Hồng Bàng và huyện An Dương; phương án lựa chọn là thực hiện đồng thời cả 2 nội dung thành lập đơn vị hành chính tại huyện An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng, hoàn thành trước năm 2025. Điều này cũng sẽ góp phần dẫn đến sự gia tăng về dân số tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Đi cùng với đó, nhu cầu về nhà ở tại Hải Phòng cũng tăng lên đáng kể. Đối với những người mới chuyển đến sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, việc tìm kiếm nơi ở ổn định và phù hợp với nguồn thu nhập của họ là một việc cần thiết. Đặc biệt là với công nhân, người lao động thu nhập trung bình và thấp.

Evergreen Tràng Duệ - Hy vọng cho tương lai

Evergreen Tràng Duệ là một dự án nhà ở xã hội đáng chú ý nằm tại An Dương, Hải Phòng. Evergreen Tràng Duệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhà ở cho người lao động với giá bán hợp lý cùng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi từ ngân hàng. Điều này giúp giảm gánh nặng về tài chính đối với người mua nhà và làm cho việc sở hữu nhà trở nên dễ dàng hơn, từ đó nâng cao chất lượng và ổn định cuộc sống.

Đại diện Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) cho biết, Gói vay 120.000 tỷ đồng là một chương trình hỗ trợ tài chính lớn từ Chính phủ nhằm giúp người dân, đặc biệt là nhóm có thu nhập thấp và cận nghèo, có điều kiện mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi. Dự án nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ đã được chọn là một trong những dự án tiêu biểu nhận sự hỗ trợ từ gói vay này với mức ưu đãi lãi suất thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn VNĐ bình quân của các Ngân hàng thương mại nhà nước (thời gian vay ưu đãi 5 năm). Mức vay tối đa 70% giá trị hợp đồng mua nhà ở xã hội và thời gian vay lên tới 35 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Bên cạnh đó, SHP cũng đã và đang xúc tiến làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ các khách hàng mua nhà tại dự án được tiếp cận gói vay ưu đãi từ Chính phủ là 4,8% với thời gian vay lên tới 25 năm.

Dự án Evergreen Tràng Duệ không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội tại Hải Phòng mà còn góp phần giảm nhẹ tình trạng thiếu hụt nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân, đặc biệt là các công nhân và người lao động. Hy vọng rằng, việc triển khai dự án này cũng sẽ khích lệ các dự án nhà ở xã hội khác và giúp đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về nhà ở của người dân tại khu vực này.