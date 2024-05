Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng nói Nga phải thắng ở Ukraine với thương vong tối thiểu

TPO - Tổng Giám đốc Công ty CP 99 Núi - Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato tại Phú Quốc - vừa bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, do nợ thuế số tiền lớn.

TPO - Công an huyện Mường La (Sơn La) thông tin chính thức nguyên nhân việc cô giáo mầm non L.T.L ở huyện Mường La về hành vi dùng chân, tay và dép đánh đập cháu T.B.T (SN 2016, cùng trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La) do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt.