Ukraine đang tìm cách 'phá băng' hàng không, du lịch

"Chúng tôi đã tiến hành đánh giá rủi ro và hi vọng sẽ mở một phần không phận, phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, các vấn đề an ninh và tình hình quân sự vẫn là yếu tố then chốt dẫn đến quyết định này", ông Shmyhal nói hiện gần 300 cơ sở và 22 tàu bay dân sự bị phá hủy.

Reuters cho biết, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, hoạt động du lịch và hàng không của xứ sở “giỏ bánh mì của châu Âu” đã bị “đóng băng”. Hãng hàng không quốc gia Ukraine và một số công ty du lịch phá sản do việc đình chỉ các chuyến bay.

Hiện tại, người dân Ukraine muốn bay ra nước ngoài phải đi đường bộ hoặc đường sắt, đến các nước láng giềng để bắt chuyến bay. Đối với những người sống ở phía Đông, hành trình ra khỏi Ukraine có thể mất một ngày, Reuters thông tin.

Một đối tác cấp cao tại công ty môi giới bảo hiểm Marsh McLennan đã nói với Reuters rằng, Ukraine có thể mở lại sân bay ở thành phố Lviv phía Tây vào năm 2025, nếu các cơ quan quản lý cho rằng sân bay an toàn và có quyết định chính trị được đưa ra.

Cục Hàng không Nhà nước Ukraine cho biết đang xem xét khả năng mở cửa không phận theo từng giai đoạn, có giới hạn cho hàng không dân dụng với điều kiện giảm thiểu các rủi ro về an ninh. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về thời điểm thực hiện.

Theo AP, trước chiến tranh sân bay ở Lviv được thiết kế hai nhà ga và có khả năng phục vụ 3.000 hành khách mỗi giờ. Hiện tại, do nơi này giáp với Ba Lan nên ít bị Nga tấn công hơn so với các khu vực khác của Ukraine.

Reuters dẫn lời đại diện Marsh McLennan cho biết, công ty này đã hỗ trợ chính phủ Ukraine thành lập một cơ sở bảo hiểm để bảo vệ ngành hàng không thương mại và nhận được sự quan tâm tích cực từ các hãng hàng không quốc gia, hãng hàng không giá rẻ.

Chính phủ Ukraine cũng mong muốn mở lại sân bay chính của mình ngay bên ngoài Kiev, tuy nhiên thị trường hàng không nước này vẫn phải chờ đợi cho đến khi các vấn đề an ninh được đảm bảo...