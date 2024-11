Hàng không Nga chật vật vì thiếu máy bay nghiêm trọng

TPO - Xu hướng du lịch nước ngoài đến các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan... của người Nga ngày càng gia tăng rõ rệt, trong khi các hãng hàng không của nước này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu máy bay nghiêm trọng.

Du lịch nước ngoài của người Nga bùng nổ

Dữ liệu từ Rosaviatsia - cơ quan giám sát hàng không dân dụng của Nga - cho thấy, do hầu hết không phận của châu Âu đã đóng cửa đối với các hãng hàng không Nga, nên phần lớn lưu lượng giao thông đã chuyển sang các tuyến bay nội địa.

Người Nga cũng chuyển hướng du lịch sang các quốc gia không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow như Thổ Nhĩ Kỳ, các nước thuộc Liên Xô cũ và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Trong khi đó, Ai Cập, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam là các điểm đến trở nên phổ biến hơn với người dân xứ sở bạch dương, so với thời điểm trước đại dịch.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Liên đoàn Du lịch Nga, lượng khách Nga đi du lịch Việt Nam trong mùa hè năm nay đã tăng đáng kể; các công ty lữ hành báo cáo mức doanh thu tốt cho cả dịp năm mới và mùa đông nói chung.

Dựa trên kết quả bán hàng và đặt chỗ cho mùa thu đông, Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến của công ty lữ hành Nga. Một số công ty ghi nhận nhu cầu về mùa thu đông gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Bà Yulia Sokolova - Giám đốc phát triển sản phẩm và bán hàng tại ITM Group - cho biết, mức tăng trưởng của công ty này tại Việt Nam so với năm ngoái là 45% nhờ việc tổ chức các chuyến du lịch đưa khách Nga đến TPHCM, trên các chuyến bay của Hãng hàng không Turkmenistan Airlines.

Ngược lại, số lượng hành khách Nga bay đến châu Âu đã giảm từ gần 10 triệu lượt vào năm 2019 xuống còn vài trăm nghìn lượt ở hiện tại.

Thiếu máy bay trầm trọng

AP chỉ ra, dù các lệnh trừng phạt của phương Tây không làm suy yếu nền kinh tế Nga, và làm cạn kiệt cỗ máy chiến tranh của nước này, nhưng chúng đã cắt đứt nguồn cung cấp máy bay và phụ tùng mà ngành sản xuất trong nước không thể thay thế.

Do số lượng máy bay mới ngày càng sụt giảm trong khi nhu cầu du lịch gia tăng, nên Moscow buộc phải nhờ các nước láng giềng ở khu vực Trung Á giúp khai thác một số tuyến bay nội địa. Đồng thời, Nga cũng đã yêu cầu Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ về hàng không, tờ The Economic Times of India đưa tin.

“Nga luôn tự hào về khả năng phục hồi kinh tế của mình trước các lệnh trừng phạt, nhưng lại gặp khó khăn trong việc chấm dứt sự phụ thuộc vào máy bay phương Tây”, Reuters viết.

Dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin tình báo hàng không Thụy Sĩ ch-aviation cho thấy, gần 80% đội bay của Nga là do nước ngoài sản xuất. Máy bay Airbus và Boeing chiếm 575 chiếc, trong tổng số 865 chiếc của Nga. Do đó, sau khi Boeing và Airbus rời khỏi thị trường Nga, các máy bay do phương Tây sản xuất đã rơi vào tình trạng thiếu phụ tùng thay thế.

Minh chứng là tờ Kommersant mới đây đưa tin, các hãng hàng không Nga không thể sửa chữa động cơ Airbus A320 neo nên có thể phải cho một số máy bay Airbus của mình nghỉ hưu.

Rosaviatsia cho biết, đội bay Airbus A320 neo có thể sử dụng của Nga ngày càng thu hẹp, và chỉ chiếm chưa đến 5% máy bay thương mại của Nga. Các lệnh trừng phạt đối với ngành hàng không Nga đã làm phức tạp thêm các vấn đề về động cơ hiện có.

Ban đầu, việc Airbus và Boeing rút lui được Sergei Chemezov - người đứng đầu tập đoàn công nghiệp Rostec, kiểm soát hầu hết các nhà sản xuất máy bay lớn của Nga – coi là một may mắn cho ngành công nghiệp trong nước.

"Các đối thủ cạnh tranh đã rời đi. Chỉ vài năm trước, ngành hàng không trong nước chỉ có thể mơ về điều này", Chemezov nói với Reuters.

Nhưng trong gần ba năm kể từ khi chiến tranh nổ ra, Nga chỉ bổ sung thêm 11 máy bay mới, tất cả đều là Superjet. Việc sản xuất máy bay chở khách MS-21 mới của Nga do Rostec thực hiện cũng được lùi lịch từ năm 2024 sang 2025 - 2026. Chemezov thừa nhận Nga đang gặp khó khăn nhưng họ chắc chắn sẽ tự sản xuất máy bay chở khách.

Theo phân tích của Reuters, Moscow đã chi ít nhất 1,47 nghìn tỷ rúp (13 tỷ USD) cho các khoản trợ cấp và cho vay của nhà nước kể từ khi Nga theo đuổi mục tiêu sản xuất hơn 1.000 máy bay vào năm 2030… Tuy nhiên, để có thể tự chủ nguồn cung máy bay thì ngành công nghiệp hàng không của Nga còn rất nhiều thử thách phải vượt qua trong bối cảnh hiện tại...

Kim Thảo