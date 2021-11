Tỷ phú Singapore 'tố' Rap Việt dùng mẫu mặt nạ độc quyền không xin phép

TPO - Chương trình Rap Việt tiếp tục đối mặt với những cáo buộc về hành vi sử dụng trái phép bản quyền.

Sau ồn ào sử dụng trái phép hình ảnh của tác giả nước ngoài để làm poster, ê-kíp chương trình Rap Việt đã lên tiếng giải thích và cho biết đang trong quá trình xác minh làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện bài tố chương trình dùng hình ảnh mẫu mặt nạ Razer Zephyr mà chưa xin phép.

Chiều 7/11, đích thân tỷ phú Min-Liang Tan, ông chủ của công ty Razer – đơn vị sản xuất ra mẫu mặt nạ Razer Zephyr đã có dòng trạng thái đăng tải lên Facebook thu hút nhiều sự chú ý: "Tôi nhận được hình này qua LinkedIn. Có người hâm mộ nào tại Việt Nam có thể nói cho tôi biết chương trình Rap Việt này là gì và vì sao họ lại sử dụng mặt nạ Razer Zephyr không?".

Lời thắc mắc của tỷ phú Min-Liang Tan khiến cộng đồng mạng một lần nữa bất bình, tràn vào fanpage chương trình yêu cầu làm rõ những cáo buộc sử dụng hình ảnh trái phép.

Theo một số bình luận của khán giả dưới bài đăng của Ming-Liang Tan, những hình ảnh trên có lẽ đã được ê-kíp dùng Photoshop can thiệp, bởi kích cỡ thật của chiếc mặt nạ to hơn so với bản trên poster của Rap Việt.

Min-Liang Tan là một trong những doanh nhân công nghệ cao cấp nhất của Singapore. Ông là tỷ phú tự thân ở tuổi 40 và là người đồng sáng lập, giám đốc sáng tạo của Razer đặt trụ sở ở Singapore và San Diego, California (Mỹ).

Sản phẩm mặt nạ Zephyr của Razer có giá khởi điểm từ 99 USD (2,2 triệu đồng) dành riêng cho đối tượng game thủ. Sản phẩm này đã dành được ủng hộ và yêu thích từ rất đông người tiêu dùng nên công ty đã quyết định mở bán rộng rãi.