Tượng mèo mạ vàng 'hút' khách dịp Tết Quý Mão 2023

Có giá từ 4 - 25 triệu đồng, tượng mèo mạ vàng do Golden Gift Việt Nam chế tác đang là món quà sang, độc đáo được nhiều người quan tâm và lựa chọn làm quà tặng dịp Tết Quý Mão 2023 này.

Trong phong thủy, mèo được xem là linh thú cát tường, có thể hóa giải sát khí, đem lại sự thịnh vượng, may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình, nên tượng mèo vàng được nhiều người lựa chọn bài trí trong nhà hoặc làm quà tặng tết cho bạn bè, người thân.

Từ ý nghĩa của Mèo trong phong thuỷ và đời sống, để chào đón xuân Quý Mão 2023, Golden Gift Việt Nam ra mắt Bộ sưu tập Mèo vàng với nhiều kiểu dáng và thế phong thuỷ khác nhau.

Chia sẻ về bộ quà tết đặc biệt này, ông Quang Tú – đại diện thương hiệu Golden Gift Việt Nam cho biết, năm nay thương hiệu này ra mắt 5 mẫu mèo vàng khác nhau, như mèo vàng phong thuỷ, mèo vàng thần tài, tranh mèo vàng An gia, mèo vàng An khang, mèo vàng Cung tiến. Nổi bật nhất và được đón nhận từ thị trường chính là mẫu mèo vàng thần tài và mèo vàng Cung tiến.

Tượng mèo thần tài mạ vàng được thiết kế với kiểu dáng thân thiện, trên tay cầm tấm “phong" với dòng chữ “chiêu tài tấn bảo" như là đang vẫy tay mời gọi, như đón chào phúc khí vào nhà, giúp gia chủ khai vận, hút tài khí, sự nghiệp ngày càng phát triển.

Tượng mèo An khang thì lại mang một hàm ý khác. Mẫu thiết kế bắt nguồn từ những lời chúc An khang - Thịnh vượng vào mỗi dịp năm mới, là phong tục lâu đời của người Việt.

Lời chúc an khang bao hàm lời chúc có sức khỏe lẫn tinh thần đến người nhận. Còn "Thịnh" và "Vượng" có ý nghĩa là thăng tiến phát triển, tấn tới, không chỉ phát triển về kinh tế, tiền tài mà còn ý nghĩa cả về lĩnh vực tri thức, vị trí xã hội.

Tượng mèo vàng An khang do Golden Gift Việt Nam chế tác hàm chứa những ẩn ý sâu xa mà người tặng muốn gửi đến người nhận những những lời chúc ý nghĩa đến với mọi nhà để ước nguyện một năm mới An khang - Thịnh vượng.

Tượng mèo vàng phong thuỷ là mẫu thiết kế truyền thống trong bộ 12 con giáp của Golden Gift Việt Nam. Hình ảnh chú mèo ngồi hướng nhìn về phía trước với phong thái tự nhiên và thư thái, an lành. Khối đế được thiết kế cách điệu hình ovan, cùng chú cá nhỏ gắn liền với những giai thoại về mèo và cá. Đáng chú ý, dịp tết Quý Mão 2023 thì mẫu thiết kế tượng mèo phong thuỷ đã được Golden Gift Việt Nam cải tiến hơn, đường nét tinh xảo hơn.

Mèo vàng Cung tiến là mẫu thiết kế nổi bật nhất trong bộ sưu tập Mèo vàng này. Tượng được chế tác dựa theo hình ảnh mèo và chuột trong bức tranh dân gian Đông Hồ - Đám cưới chuột. Bối cảnh của bức tranh là hình ảnh những chú chuột mang lễ cống, lễ vật dâng cho mèo là sự cung kính, nể sợ để mong mọi sự được thuận lợi và an bình. Ngoài ra, hình ảnh chuột mang lễ vật cho mèo còn mang hàm ý là một thỏa thuận ngầm về sự sinh sôi giữa hai mặt đối lập mà đích đến cuối cùng như là sự cam kết cùng nhau tồn tại, cùng nhau phát triển.

Theo Ông Quang Tú, đại diện Golden Gift Việt Nam chia sẻ: “Đây không chỉ là một món quà vàng cao cấp dịp tết, mà còn hàm chứa nhiều ý nghĩa về triết lý nhân sinh. Hình ảnh tượng mèo đang nhận lễ vật như là biểu tượng về một thế giới hòa hiếu, một cộng đồng cùng chung vui, cùng tồn tại. Thông qua bức tượng cũng chính là bản tính dĩ hòa vi quý của con người, với sự mềm dẻo, dễ thích ứng với xã hội, ưa chuộng lối sống hòa bình, hợp tác để cùng nhau đi lên”.

Và trong những ngày qua, tượng Mèo vàng Cung tiến là mẫu bán chạy nhất, nhiều người chọn mua để tặng sếp, đối tác và cấp trên. Ông Tú cho biết thêm.

Được biết, để ra mắt bộ sưu tập Mèo vàng mừng Tết Quý Mão 2023, đội ngũ chế tác phải lên ý tưởng cách đó nhiều tháng. Sau khi hoàn thiện được bản thiết kế, mỗi chế tác đều được thực hiện hoàn toàn thủ công và được mạ vàng thật bằng phương pháp điện phân hiện đại. Công đoạn khó nhất chính là tạo mẫu và trải qua gần 40 công đoạn đúc sáp, tạo khối, làm bóng, tạo vết nhám, đúc đồng, mạ vàng, phủ bóng… đòi hỏi công sức, thời gian và sự khéo léo của mỗi người thợ.