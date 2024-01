Từ vụ Lưu Thiên Hương bị ném điện thoại vào mặt: Nhìn lại những vụ tố đồng nghiệp trong showbiz Việt

TPO - Vụ việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố đồng nghiệp "tác động vật lý" khiến giới giải trí xôn xao. Năm 2023 cũng có không ít lùm xùm nói xấu, tranh chấp bản quyền dẫn đến việc khó nhìn mặt nhau giữa các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ nói xấu, "tác động vật lý" với đồng nghiệp

Vụ việc giữa nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên Nhạc viện TPHCM Võ Thị Minh Huyền là một trong những scandal "động tay động chân" hiếm thấy trong showbiz Việt. Sự việc càng khiến công chúng ngỡ ngàng khi xảy ra ngay trong môi trường sư phạm.

Hôm 12/1, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đăng tải bài viết trên Facebook tố giảng viên Minh Huyền có hành vi vu khống, thậm chí ném thẳng điện thoại vào mặt đồng nghiệp. Nữ nhạc sĩ gọi đây là sự việc "vi phạm đạo đức trong giáo dục nghiêm trọng xảy ra tại Nhạc viện TPHCM".

"Tôi vô cùng lên án hành động này của một giảng viên dạy nghệ thuật. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh để không làm ảnh hưởng tới môi trường mà bao con người đang cất công xây dựng... Khoa âm nhạc công nghệ Jazz - Pop - Rock không thể có những giảng viên không hiểu gì về công nghệ, có những hành động xử lý thiếu chuyên môn như vậy được", Lưu Thiên Hương phản ánh.

Ban giám hiệu nhà trường đã họp khẩn tối 12/1, đưa ra hình thức kỷ luật đối với giảng viên Võ Thị Minh Huyền là khiển trách.

Sau buổi hòa giải, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gỡ video NSƯT Võ Thị Minh Huyền ném điện thoại và bài đăng tố đồng nghiệp trên trang cá nhân. Việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương có ngừng giảng dạy tại Nhạc viện TPHCM hay không vẫn chưa được các bên liên quan chính thức lên tiếng.

Lùm xùm giữa nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và NSƯT Võ Thị Minh Huyền dấy lên nghi ngại về ứng xử của nghệ sĩ, cũng như cách họ giải quyết mâu thuẫn cá nhân qua mạng xã hội.

Trước đó không lâu, làng nhạc cũng xôn xao vì bài đăng của ca sĩ Đinh Trang tố ba nghệ sĩ trẻ nói xấu, miệt thị cô trong nhóm chat Facebook. Đáng buồn, trong đó có quán quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng năm 2022 Lan Quỳnh - giọng ca từng được Đinh Trang giúp đỡ trong cuộc thi.

Trong nhóm trò chuyện, ngoài Lan Quỳnh, các ca sĩ Minh Mẫn, Hà My và một kiến trúc sư cũng bàn tán về Đinh Trang với những lời lẽ thiếu tôn trọng.

Đinh Trang bị đồng nghiệp, học trò phê phán bằng những câu từ nặng nề. Ca sĩ hậu bối than thở nếu đi xem show của Đinh Trang sẽ phải "ngọt nhạt xã giao".

"Tôi chết lặng, có thứ gì lạnh lẽo hơn lòng người? Các bạn ấy lấy những điểm yếu của tôi ra mổ xẻ, hả hê, đặc biệt là Lan Quỳnh với những lời lẽ rất sâu cay. Thật chua chát khi đó lại chính là những người mình tâm huyết, kỳ vọng. Tôi đã dạy các bạn không thu học phí kia mà", ca sĩ Đinh Trang chia sẻ.

Sau bài viết của ca sĩ Đinh Trang, ca sĩ Lan Quỳnh cùng một số thành viên trong nhóm chat đã khóa tài khoản Facebook cá nhân. Quán quân Sao mai 2022 gửi lời xin lỗi tới công chúng nhưng vẫn tỏ thái độ thách thức với ca sĩ Đinh Trang.

Chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục cho rằng nghệ sĩ là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, định hướng chân thiện mỹ và luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp của con người.

"Họ có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng và khiến nhiều bạn trẻ học tập theo, nên càng cần thiết phải học làm người tử tế trước khi học nghề", nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ.

Tình đồng nghiệp rạn nứt

Tranh cãi, kiện tụng xoay quanh vấn đề bản quyền cũng khiến tình đồng nghiệp trong làng giải trí rạn nứt. Cuối tháng 10/2023, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng đàn vụ bản quyền 8 ca khúc Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay và Như phút ban đầu.

Nam nhạc sĩ khẳng định đây là những bài hát do Noo Phước Thịnh thể hiện, đến nay đã hết độc quyền 2 năm. Trong suốt thời gian dài hai bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng.

“Nên kể từ ngày 28/10/2023, tôi xin thông báo mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. Hy vọng phía bên ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ việc biểu diễn các ca khúc nêu trên”, Đỗ Hiếu bày tỏ.

Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh khẳng định, từ trước đến nay, theo nguyên tắc mỗi show diễn ban tổ chức đều phải xin giấy phép của sở quản lý văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu ủy quyền để nhận tiền tác quyền.

“Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà tôi biểu diễn từ trung tâm này. Tôi cũng trả tác quyền cho các nhạc sĩ khác thông qua trung tâm trong mỗi lần biểu diễn”, Noo Phước Thịnh xác nhận.

Sau những bài đăng, chia sẻ qua lại trên phương tiện truyền thông, hai nghệ sĩ khó nhìn mặt nhau. Nhạc sĩ Đỗ Hiếu từng chia sẻ "không cùng đẳng cấp nên không thể làm bạn với Noo Phước Thịnh".

Cùng thời điểm tháng 10/2023, quản lý của ca sĩ Đan Trường khởi kiện các ca sĩ Thái Trinh, Bằng Cường và Dương Edward vì chưa xin phép mà đã sử dụng loạt bài hát thuộc công ty này.

Vụ việc “hạ nhiệt” bằng lời xin lỗi của Thái Trinh và Bằng Cường. Quản lý của Đan Trường quyết định rút đơn kiện với hai ca sĩ này.