Từ hôm nay xe khách Thành Bưởi tạm ngưng hoạt động

TPO - Nhà xe Thành Bưởi tạm dừng hoạt động từ hôm nay (29/10), với những hành khách đã chuyển tiền đặt chỗ trước, nhà xe cho biết sẽ hoàn tiền.

Sáng 29/10, PV liên hệ đến tổng đài đặt chỗ (1900.6079) của nhà xe Thành Bưởi. Nhân viên tư vấn của tổng đài cho biết, nhà xe đã tạm dừng hoạt động từ sáng nay (29/10). Hiện nhà xe chỉ còn 3 chuyến duy trì vào chiều và tối nay (các chuyến khởi hành lúc 15 giờ, 17 giờ và 19 giờ). Sau đó, tất cả các tuyến TPHCM - Đà Lạt, TPHCM - Cần Thơ, Đà Lạt - Cần Thơ đều sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

Trang Facebook của hãng xe này cũng đăng thông tin về việc tạm ngưng hoạt động vận chuyển hành khách đến tất cả các nơi. Thời gian áp dụng từ 5 giờ ngày 29/10. Hãng xe cho biết sẽ chuyển khoản lại sớm nhất tiền cho khách hàng.

Trước đó, trong thông cáo báo chí, Công ty TNHH Thành Bưởi cho biết, chiều 26/10, Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở công ty ở địa chỉ 266 - 268 Lê Hồng Phong (phường 4, quận 5) và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra chi nhánh công ty tại số 6 Lữ Gia (phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Buổi kiểm tra này kéo dài đến 12 giờ đêm cùng ngày. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu và toàn bộ hệ thống máy chủ của công ty...

Cũng trong ngày 26/10, Sở GTVT TPHCM đã thông tin về kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi).

Qua kiểm tra, Sở GTVT TPHCM xác định Công ty Thành Bưởi có nhiều vi phạm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Liên quan đến lái xe và phương tiện gây tai nạn vào ngày 30/9 tại tỉnh Đồng Nai, qua kết quả kiểm tra liên quan đến lái xe Hoàng Văn Tính và xe 50F-004.83, Sở GTVT TPHCM ghi nhận Công ty Thành Bưởi có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với lái xe Tính.

Ông Tính có giấy phép lái xe (GPLX) hạng E do Sở GTVT TPHCM cấp ngày 21/2/2022. Giấy phép này đã bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tước có thời hạn là 3 tháng (ngày bắt đầu tước giấy phép lái xe là ngày 5/8/2023 đến ngày 5/11/2023) nhưng ông Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển phương tiện số 50F-00483 vào ngày 4/9/2023, ngày 25/9/2023 và ngày 30/9/2023.

“Vụ việc tai nạn giao thông của lái xe Hoàng Văn Tính và xe 50F-004.83 đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý. Do đó, các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 30/9/2023 của lái xe Hoàng Văn Tính và xe 50F-004.83 được ghi nhận qua quá trình kiểm tra, Sở GTVT sẽ chuyển cơ quan công an của tỉnh Đồng Nai khi có yêu cầu” - Sở GTVT TPHCM cho biết.

Đối với các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi, Thanh tra Sở GTVT đang tiến hành các thủ tục để xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các lái xe.

Đối với một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra và không thuộc thẩm quyền xử lý, Sở GTVT đã chuyển đến Công an Thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và xử lý theo quy định.

Cụ thể, Sở GTVT đã chuyển Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vi phạm về hành trình vận chuyển, thời gian, các điểm đón, trả khách không trùng khớp khi đối chiếu giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình; Việc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp và trường hợp tài xế điều khiển phương tiện trong thời gian đang bị tước GPLX...