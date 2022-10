TT-Huế tước giấy phép hơn 3.200 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

TPO - Qua 3 tháng cao điểm ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh TT-Huế, lực lượng chức năng địa phương đã tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn của 3.243 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 ô tô và 3.499 mô tô.

Chiều 22/10, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, trong 3 tháng cao điểm (triển khai từ 20/6/2022), lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý 15.718 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 5.886 trường hợp; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn của 3.243 trường hợp; tạm giữ 261 ô tô và 3.499 mô tô. Trong đó, phát hiện, xử lý 3.008 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; phát hiện, xử lý 1.152 trường hợp vi phạm tốc độ trên đường bộ; phát hiện, xử lý 1.111 trường hợp vi phạm về "cơi nới" thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ.

Theo Công an tỉnh TT-Huế, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa; TNGT đường bộ kéo giảm ở 2 tiêu chí: số vụ và số người bị thương so với thời gian liền kề trước đó.

Đặc biệt, đợt ra quân cao điểm đã tác động mạnh đến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là đối tượng điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chặn đứng tình trạng phương tiện vi phạm "cơi nới" thành, thùng xe hoạt động trên các tuyến giao thông.

Đảm bảo tất cả các trường hợp vi phạm về "cơi nới", chở hàng quá khổ đều được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.