Truy tố người từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát

Theo cáo trạng, 9 khu đất trên địa bàn TPHCM dù không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Nguyễn Văn Chung, nhưng từ năm 2015 - 2018, ông Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự lập một số bản vẽ, phân lô, ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận với nhiều khách hàng để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của khách hàng.

Ông Chung đã thu tổng cộng 70,4 tỷ đồng của 42 khách hàng và mới trả lại 3,92 tỷ đồng, đang còn chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.

Từng tố cáo bà Trần Uyên Phương

Trước khi bị khởi tố, ngày 5/11/2020, ông Nguyễn Văn Chung có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo bà Trần Phương Uyên (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, con gái của Chủ tịch Tập đoàn Trần Quí Thanh) cùng Nguyễn Phi Long và 2 Văn phòng công chứng (VPCC) ở TPHCM là H.X.N và C.L đã cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt đất của ông tại TPHCM trị giá hàng trăm tỷ đồng bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng nhà đất, sau đó biến giả thành thật...

Ông Chung nêu trong đơn, vào tháng 8/2018, ông thỏa thuận mua của vợ chồng ông Lâm Hoàng khu đất nhà xưởng diện tích gần 3071m2 tại số 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Đến ngày 11/1/2019, ông Chung đã trả 38,5 tỷ đồng cho vợ chồng ông Lâm Hoàng.

Thông qua sự giới thiệu của một người quen là ông Trần Phước Lộc, ông Chung được ông Nguyễn Phi Long-người được cho là “cò” của ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Uyên Phương, chuyên cho giới doanh nhân doanh nghiệp tại khắp các tỉnh thành vay tiền với lãi suất 3%/tháng giải quyết cho vay khoản tiền còn lại.

Ngày 9/1/2019, khi ông Chung cùng ông Lộc gặp ông Long và được ông Long giới thiệu người phụ nữ đi cùng là “Trần Uyên Phương, vợ của Long”. Long và người phụ nữ đồng ý cho ông Chung vay số tiền 35 tỷ đồng, thời hạn vay 3 tháng, với “quy trình giải ngân” gồm ba khoản như sau: Khoản thứ nhất, Long thay ông Chung chuyển cho bên bán đất (vợ chồng ông Lâm Hoàng) 26,5 tỷ đồng.

Khoản thứ hai, Long “cắt đầu” giữ lại 4,85 tỷ (gồm 3,15 tỷ tiền lãi của ba tháng, cùng 1,7 tỷ tiền “phí môi giới”).

Khoản thứ ba, Long chuyển vào tài khoản của ông Chung 3,65 tỷ đồng.

Ngày 5/11/2020, ông Chung có đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương. Ngày 25/2/2021, ông Chung bị khởi tố. Đến ngày 9//3/2021,căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của ông Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM, Đồng Nai. Sau đó Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh). Ngày 10/4, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.