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Giáo dục

Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2026

P.V

Trường Đại học Việt Đức (VGU) vừa thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2026 đối với một số chương trình đào tạo. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến đến hết ngày 30/9/2026 trên Hệ thống đăng ký tuyển sinh của VGU tại địa chỉ apply.vgu.edu.vn.

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Đợt tuyển sinh bổ sung được thực hiện theo 4 phương thức, gồm: kết quả học tập THPT (phương thức 2), tuyển thẳng (phương thức 3), chứng chỉ/bằng tốt nghiệp THPT quốc tế (phương thức 4) và kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 5).

Ở phương thức 5, mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 20,5 điểm, áp dụng với ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính và Kỹ thuật Cơ khí. Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Quy trình Sản xuất Bền vững cùng có mức điểm từ 20 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm từ 18-19 điểm.

Với phương thức 2, mức điểm nhận hồ sơ dao động từ 7,65 đến 8,14 điểm. Trong đó, Kỹ thuật Điện và Máy tính và Kỹ thuật Cơ khí có mức điểm 8,14; Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Quy trình Sản xuất Bền vững là 8,04. Ngành Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng có mức thấp nhất, 7,65 điểm.

Đối với phương thức 4, VGU tiếp nhận nhiều loại chứng chỉ quốc tế. Mức điểm tối thiểu gồm TestAS máy tính 75 điểm, TestAS viết 90 điểm, SAT 1.150, ACT 23, IBD 28, GED 165; A-Level kết hợp AS-Level hoặc IGCSE, WACE, SACE và bằng tốt nghiệp THPT quốc tế được công nhận đạt từ 70%.

Phương thức tuyển thẳng áp dụng với thí sinh đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Olympic châu Á - Thái Bình Dương, học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh/thành phố, các cuộc thi khoa học kỹ thuật và một số giải thưởng quốc tế, quốc gia, tỉnh/thành phố phù hợp với ngành đăng ký. Các thành tích này có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ thời điểm đạt giải.

P.V
#Đại học Việt Đức #tuyển sinh 2026 #xét tuyển #đại học chính quy #hướng nghiệp

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