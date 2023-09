Trung thu với trẻ em vùng cao Yên Bái

TPO - Nhân dịp Tết trung thu năm 2023, Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

Xã Pá Lau là một xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Trạm Tấu. Cả xã có 318 hộ, sinh sống tại 4 thôn, trong đó, dân tộc Mông chiếm 99%. Cuộc sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn.

Với mong muốn đồng hành, giúp đỡ, mang niềm vui đến các em học sinh, Tỉnh Đoàn Yên Bái đã tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Pá Lau.

Tham dự chương trình, các đại biểu, thầy, cô giáo và đông đảo học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pá Lau, Trường mầm non Hoa Đào, xã Pá Lau, đã cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi đến từ Đội nghệ thuật măng non - Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh biểu diễn; được nghe kể về "Sự tích bánh Trung thu”, cùng nhau rước đèn, phá cỗ, trông trăng; nhận hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sách, vở, quần áo, đồ dùng sinh hoạt…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Pá Lau; UBND huyện Trạm Tấu trao tặng 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm - Lồng đèn thắp sáng ước mơ” nhân dịp Tết Trung thu 2023 là hoạt động thường niên, ý nghĩa do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đây cũng là dịp để triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu” quan tâm, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, qua chương trình, trẻ em có thể tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn, có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; đảm bảo mọi trẻ em đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và thiết thực.