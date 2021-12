Trung Quốc: Siết quy định phòng dịch để bảo vệ Olympic Bắc Kinh

TPO - Đối mặt với nguy cơ lây lan COVID-19 trong nước và biến thể Omicron hoành hành ở nước ngoài, chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã quyết định thắt chặt các biện pháp phòng dịch khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông.

Xu Hejian - phát ngôn viên của chính quyền Bắc Kinh hôm 24/12 kêu gọi người dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán ở thủ đô thay vì di chuyển đến các tỉnh thành khác. Cư dân ở những khu vực có chùm ca bệnh trong cộng đồng được yêu cầu hạn chế rời Bắc Kinh nếu không có việc cần thiết.

Chính quyền Bắc Kinh khuyến cáo các công ty áp dụng giờ làm việc linh hoạt để nhân viên không phải ra/vào thủ đô đúng giờ cao điểm. Tất cả các cư dân trở về Bắc Kinh đều phải xuất trình “mã thẻ xanh” và kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Bắc Kinh cũng tuyên bố giới hạn các cuộc tụ tập gia đình ở quy mô 10 người, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hội nghị và hội thảo được tổ chức trong thời gian tới.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh là rất quan trọng đối với Bắc Kinh ở thời điểm hiện tại, vì Thế vận hội Olympic mùa Đông sẽ khai mạc ở thành phố này vào tháng 2/2022.

Theo Wang Guangfa - chuyên gia bệnh hô hấp thuộc Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, các biện pháp phòng dịch ở thủ đô sẽ được xem xét và sửa đổi kịp thời sau khi đánh giá tình hình dịch COVID-19 ở trong nước và trên thế giới. Sự xuất hiện của các phái đoàn nước ngoài tại Olympic và nguy cơ lây lan biến thể Omicron sẽ làm tăng thêm áp lực mà Bắc Kinh phải đối mặt. Cùng lúc đó, nếu ổ dịch ở các địa phương khác - ví dụ thành phố Tây An - lan đến thủ đô Bắc Kinh, thì việc tổ chức sự kiện thể thao quy mô quốc tế sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tây An - thành phố cách Bắc Kinh 2 giờ di chuyển bằng máy bay - đã ghi nhận tổng cộng hơn 250 ca mắc mới COVID-19 từ 9/12 đến nay. Ngày 23/12, chính quyền Tây An áp đặt lệnh phong toả “cứng”, yêu cầu người dân hạn chế ra đường và đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu. 26 quan chức Tây An đã bị kỷ luật vì lơ là thiếu trách nhiệm làm bùng phát ổ dịch ở thành phố 13 triệu dân.

Cơ quan y tế Tây An cho biết các ca bệnh phân bố rải rác ở khắp thành phố. Có nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, nhiều F0 có lịch trình đi lại phức tạp nên khó theo dõi và truy vết những người tiếp xúc gần.

Các ca bệnh ở Tây An đều được xác định nhiễm biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh. Đặc biệt, nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ. Những người này nếu chủ quan sẽ vô tình khiến virus lây lan nhanh chóng. Do đó, việc hạn chế di chuyển và tụ tập của người dân là biện pháp cần thiết, cơ quan y tế địa phương cho biết.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, ổ dịch Tây An sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và có thể sẽ lan ra thêm nhiều tỉnh, thành phố khác. Thời tiết lạnh giá và sự bùng phát song song của dịch sốt xuất huyết ở Tây An có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình.

Trong bối cảnh này, chuyên gia Wang Guangfa cho biết Bắc Kinh phải tăng cường giám sát để có thể phát hiện ra các ca lây nhiễm trong cộng đồng một cách nhanh chóng.

Theo ông Wang, rất có thể Bắc Kinh sẽ ghi nhận các ca bệnh mới trong thời gian diễn ra thế vận hội mùa đông. Nhưng chuyên gia này tin tưởng Trung Quốc - với kinh nghiệm dập tắt thành công nhiều đợt dịch trong thời gian qua và tỷ lệ tiêm chủng cao - sẽ giữ cho số ca bệnh không tăng mạnh, đảm bảo an toàn cho Olympic.

