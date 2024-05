Trùm ma tuý mang 6 tiền án cùng nhiều đàn em bị bắt

TPO - Mang 6 tiền án về ma túy, mới ra tù, Phan Trung Hưng đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện miền núi Quế Phong về TP Vinh (Nghệ An).

Ngày 25/5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an các huyện triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về TP Vinh, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 6.000 viên ma túy và một số tang vật liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên huyện. Điều hành đường dây này là Phan Trung Hưng (SN 1971), đã có 6 tiền án về ma túy, mới mãn hạn tù vào cuối năm 2023.

Giúp sức đắc lực cho Hưng có Võ Thị Thanh (SN 1982), có 4 tiền án về ma túy và Trần Trung Hiếu (SN 1992), có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Từ ngày 15 - 28/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Dũng (SN 1993), Nguyễn Anh Ngọc (SN 1976), Lê Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982); Trần Mạnh Hà (SN 1983), Vương Thành Lê (SN 1980), Nguyễn Quang Vinh (SN 1978), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Võ Thị Thanh (SN 1982). Thu giữ hơn 200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan khác.

Quá trình điều tra, Công an xác định, người chuyên cung cấp nguồn “hàng” cho Hưng là Già Xìa Chơ (thường gọi là Già Chơ, SN 1969).

Đầu tháng 5/2024, Hưng kết nối với Già Xìa Chơ để mua ma túy số lượng lớn. Tuy nhiên, Hưng chỉ đạo đàn em Mai Văn Thanh (SN 1992) đi nhận hàng chứ không trực tiếp xuất hiện.

Khoảng 0h30 ngày 8/5, khi Mai Văn Thanh đang nhận hàng trên Quốc lộ 48 đoạn đi qua xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp thì bị Công an bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô và một số tang vật khác.

Đối tượng Phan Trung Hưng sau đó cũng bị bắt giữ khi đang cố thủ tại căn hộ chung cư ở phường Quang Trung, TP Vinh.

Mở rộng vụ án, khoảng 15h ngày 14/5, tại địa bàn xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Quế Phong bắt giữ Già Xìa Chơ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.