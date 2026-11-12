Trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam 0-0 (H1): Không vào!!! Gia Bảo lỡ cơ hội khó tin

TPO - Ở cự ly ngay sát khung thành U23 Singapore, Gia Bảo lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

report Không vàooooo! 2': U23 có pha lên bóng bên phía cánh phải, bóng được treo vào cho Williams Minh Hoàng băng cắt đánh đầu. Tiền đạo mới 19 tuổi đánh đầu trong tư thế với bóng, bóng đi vào góc xa của khung thành. Gia Bảo băng vào đánh đầu nối nhưng không thể đưa bóng bay vọt xà ngang U23 Singapore. start Trận đấu bắt đầu 1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam là đội giao bóng trước. tatic Đội hình ra sân U23 Việt Nam - U23 Singapore Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh đã có tới 5 sự thay đổi người trong đội hình chính thức ở trận đấu gặp U23 Singapore. Ông ưu tiên giữ lại bộ khung như: Văn Bình, Quang Kiệt, Tuấn Khải, Quang Duyệt, Long Vũ, Văn Thuận. Trận đấu gặp U23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho Đức Phú, Anh Tiệp nơi hàng tiền vệ. U23 Việt Nam làm mới hàng công bằng những cái tên vốn đã quá quen thuộc như: Gia Bảo, Thanh Đức và Williams Minh Hoàng. Đáng chú ý nhất có lẽ là sự xuất hiện của Minh Hoàng. Cầu thủ mới 19 tuổi đang được kỳ vọng rất lớn sẽ tiếp bước các đàn anh như Anh Đức, Tiến Linh. Ở trận đấu trước đó gặp U23 Thái Lan, Williams Minh Hoàng cũng kịp điền tên mình lên bảng tỷ số sau khi thực hiện pha đá phạt đền thành công.

Chiến thắng trước U23 Thái Lan giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Singapore. Bên cạnh lợi thế tinh thần, U23 Việt Nam còn có ưu thế khi đã quen với điều kiện khí hậu và mặt sân tại Pleiku. Sự gắn kết của một tập thể nhiều năm chơi bóng cùng nhau trong màu áo các đội tuyển cũng là điểm tựa để đội hướng tới màn trình diễn tốt.

Tuy nhiên, quãng nghỉ chỉ hai ngày giữa các trận đấu đặt ra bài toán không nhỏ về thể lực và nhân sự. Một số cầu thủ đang thi đấu thường xuyên tại V.League hoặc giải hạng Nhất có thể cần được tính toán thời lượng ra sân hợp lý. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì nhịp thi đấu và yêu cầu bảo đảm thể trạng cho các học trò, hạn chế nguy cơ quá tải hay chấn thương.

Cuộc so tài với U23 Singapore cũng là phép thử về chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua của U23 Việt Nam. Việc trao cơ hội cho những cầu thủ chưa thi đấu nhiều giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng trong đội. Với tính chất giao hữu của giải đấu, đây còn là dịp để U23 Việt Nam tiếp tục phát triển lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Lịch sử đối đầu kể từ năm 2022 đang nghiêng về U23 Việt Nam, với hai chiến thắng và một trận hòa trước Singapore. Hai đội cũng từng gặp nhau tại vòng loại U23 châu Á 2026, với chiến thắng thuộc về U23 Việt Nam. Những kết quả này tạo thêm cơ sở để đội bóng áo đỏ tự tin, dù thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn cần giữ sự tập trung trước đối thủ.

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore chắc chắn muốn tận dụng trận đấu để thể hiện năng lực. Các cầu thủ trẻ của đảo quốc sư tử được xem là lực lượng kế cận của bóng đá nước này, đồng thời nhận được sự quan tâm từ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Gavin Lee. Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Pleiku không chỉ là cơ hội để U23 Việt Nam hướng tới một kết quả tích cực, mà còn là dịp để các cầu thủ Singapore ghi điểm.