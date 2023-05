Trọng tài mắc sai lầm, CAHN ngược dòng đánh bại SLNA 2-1

39 phút trước

Hết giờ! CAHN 2-1 SLNA

Bị dẫn trước và có những phút bị SLNA áp đảo, nhưng CAHN đã trở lại mạnh mẽ. Họ đã có hai bàn thắng do công của Văn Đô và Jhon Cley để kết thúc với chiến thắng 2-1. Với kết quả này, đội quân của HLV Flavio Cruz tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên BXH V-League 2023. Còn Nghệ An, tiếp tục mắc kẹt ở nhóm dưới. Họ có lý do để phàn nàn với bàn thắng bị từ chối cuối hiệp một, song cũng không thể phủ nhận sức mạnh của CAHN, đội bóng giàu tham vọng và ngày một trở nên tốt hơn.

Highlight trận đấu CAHN 2-1 SLNA tại đây: