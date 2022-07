Trọng tài Hoàng Ngọc Hà không được phân công nhiệm vụ ở vòng 9 V-League

TPO - Sau sự cố bị CĐV nhổ nước bọt vào mặt trên sân Lạch Tray, trọng tài Hoàng Ngọc Hà không có tên trong danh sách phân công làm nhiệm vụ ở vòng 9 V-League 2022.

Hôm nay, ban trọng tài VFF đã công bố bảng phân công trọng tài làm nhiệm vụ ở 6 trận đấu tại vòng 9 V-League 2022 sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/7. Đáng chú ý, danh sách này không có tên ông Hoàng Ngọc Hà.

Ở vòng 8, ông Hoàng Ngọc Hà bắt chính trong trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định trên sân Lạch Tray. Vị trọng tài FIFA này có những quyết định khiến đội chủ nhà và các VĐV phản đối.

Một trong những tình huống khiến phía Hải Phòng bức xúc nhất là họ cho rằng trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã bỏ qua 1 quả phạt 11m cho đội chủ nhà, khi hậu vệ Bình Định để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Cũng vì thế, kết thúc trận đấu, một người mặc áo đỏ tên Trần Tiến Dũng, được cho là CĐV của đội chủ nhà, bất ngờ lao tới, túm cổ và nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

Liên quan vụ việc, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được báo cáo của BTC giải. Trao đổi với Tiền Phong, Trưởng ban Vũ Xuân Thành cho biết, 2 đối tượng bị xem xét kỷ luật gồm BTC sân Lạch Tray và đối tượng Trần Tiến Dũng.

Sân Lạch Tray chắc chắn nhận án phạt do không đảm bảo an toàn, an ninh trận đấu. Trần Tiến Dũng theo lời ông Hoàn không phải nhân viên CLB, nhưng tự do đi lại, tấn công trọng tài dưới sân. VFF không loại trừ khả năng cấm Trần Tiến Dũng đến sân theo dõi các giải bóng đá VĐQG.