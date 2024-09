TPO - Khắc ghi lời căn dặn 'trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an' của Đại tướng Tô Lâm, lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ.