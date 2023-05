Triệt phá lò sản xuất, cung cấp khí cười quy mô lớn ở Bình Dương

TPO - Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 71 bình khí cười loại 2,5kg và 61 bình loại 20kg. Đây là điểm sản xuất khí cười quy mô lớn tại Bình Dương, cung cấp cho các quán bar, vũ trường.

Chiều 25/5, đại diện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp cùng các đơn vị triệt xóa điểm sản xuất khí cười quy mô lớn.

Theo điều tra của cơ quan công an, qua nắm địa bàn, trinh sát phát hiện và theo dõi đối tượng sinh sống tại khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương) có dấu hiệu chuyên cung cấp khí cười.

Khi phát hiện đối tượng đang bán 1 bình khí cười cho một người khác với giá 1,3 triệu đồng, công an tiến hành kiểm tra nhưng người này không xuất trình được giấy phép mua bán khí cười.

Mở rộng điều tra, sáng 25/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại kho hàng thuộc khu phố 1 (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do N.P.D làm chủ.

Tại đây cơ quan công an phát hiện có 71 bình khí cười loại 2,5kg; 61 bình khí cười loại 20kg; 26 vỏ bình khí cười các loại; 1 máy sang chiết khí và nhiều tang vật có liên quan. Chủ kho không xuất trình được giấy phép sang chiết và mua bán khí cười cho người sử dụng cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mỗi đêm các đối tượng cung cấp từ 10 đến 20 bình khí cười cho các quán bar; club, karaoke, chung cư cao tầng trên bàn tỉnh Bình Dương và thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng khí cười để “núp bóng”, trộn lẫn ma túy vào khí cười nhằm dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ sử dụng trái phép chất ma túy, gây ra nhiều hệ lụy.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.