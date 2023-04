Kiểm tra quán Beer Club N68, cảnh sát phát hiện 56 người dương tính ma túy

TPO - Lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán Beer Club N68 trên đường Nguyễn Văn Thiệt thuộc phường 3, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), phát hiện khoảng 100 thanh niên trong quán. Qua xét nghiệm nhanh, 56 thanh niên dương tính với chất ma túy.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, chiều tối 25/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ công phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra quán Beer Club N68 trên đường Nguyễn Văn Thiệt thuộc phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tại thời điểm kiểm tra, có khoảng 100 thanh niên trong quán. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tắt nhạc, tất cả nhân viên và khách trong quán ngồi yên tại chỗ để phục vụ kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an đã sử dụng nhiều xe chuyên dụng để đưa 100 thanh niên này, xe ô tô, mô tô về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Qua xét nghiệm nhanh 100 thanh niên, có 56 người dương tính với chất ma túy. Những thanh niên này có địa chỉ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng.

Do kiểm tra vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường rất đông, lực lượng chức năng kịp thời có mặt điều tiết giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.