Cảnh sát kiểm tra quán bar, phát hiện 139 người dương tính với ma túy

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang vừa kiểm tra đột xuất một quán bar trên địa bàn và phát hiện 139 người dương tính với chất ma tuý.

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đang lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý hành chính 139 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy đối với một số đối tượng khác xảy ra tại một quán bar trên địa bàn TP. Rạch Giá.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán Bar Paradise ở đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá thì phát hiện gần 300 người đang lắc lư trong tiếng nhạc.

Thấy có công an, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị lực lượng bắt giữ sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều viên nén và bịch nylon bên trong chứa ma túy tổng hợp vứt xuống dưới ghế và sàn nhà nhằm phi tang.

Lực lượng công an đã đưa 277 người (nam - nữ) và 23 nhân viên quán bar về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện 139 người dương tính với chất ma túy tổng hợp, chủ yếu là thuốc lắc (MDMA) và ma túy đá (Methaphetamine).

Trước đó cũng tại quán bar này, cảnh sát đã kiểm tra và phát hiện 105 đối tượng dương tính với ma túy và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, cơ quan chức năng đã tước giấy phép kinh doanh đối với chủ quán bar.

Để quán bar tiếp tục hoạt động, chủ cơ sở đã làm lại giấy phép kinh doanh mới do người khác đứng tên. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý quán vẫn chưa xuất trình được một số giấy phép kinh doanh có điều kiện của quán bar theo quy định của pháp luật.

Sáng 25/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh quán bar Six T Club về các hành vi để khách sử dụng ma túy và sử dụng lao động không ký kết hợp đồng.



Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất quán bar Six T Club tại khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 247 người đang có mặt, trong đó có 207 khách hàng. Đáng chú ý, qua kiểm tra, 69 người có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Ma túy được phát hiện trên bàn khách

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều mặt hàng đang kinh doanh tại quán có nguồn gốc ngoại nhập gồm rượu, shisha, than đốt shisha,… nhưng chủ cơ sở chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cảnh sát đưa người liên quan về trụ sở để làm việc

Cơ sở có 40 nhân viên cả nam và nữ đang làm việc nhưng chủ cơ sở chỉ mới xuất trình được Hợp đồng lao động của 13 nhân viên.

Đặc biệt, lực lượng kiểm tra còn phát hiện trên bàn của khách có 1 gói nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi ma tuý.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.