Triển lãm ảnh nude đầu tiên tại thành phố ngàn hoa

TP - Triển lãm ảnh nude Nắng sau rèm của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Thái Phiên khai mạc tại không gian nghệ thuật Stop and Go Art space ở thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) chiều tối 11/7. Triển lãm trưng bày 25 bức ảnh trong tổng số 250 bức ảnh Yoga khỏa thân Thái Phiên đã thực hiện trong suốt hơn 4 năm.

Ảnh nude trong đại dịch

NSNA Thái Phiên cho biết, những tác phẩm được thực hiện trong thời gian phải giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19. “Trong lúc cách ly xã hội, ngồi ở nhà tôi tưởng chừng thất nghiệp thì một nữ người mẫu vốn là huấn luyện viên Yoga đã gợi ý cho tôi về việc chụp ảnh nude với Yoga. Từ ý tưởng đó, tôi đã cùng cô ấy mày mò sáng tạo và sau đó tôi mời thêm 6 nữ HLV Yoga khác làm mẫu để thực hiện bộ ảnh. Thời gian chụp ảnh đã giúp cho tôi vượt qua những ngày khó khăn bởi đại dịch”- Thái Phiên kể.

Thái Phiên cho hay, so với ảnh nude thông thường, ảnh nude Yoga khó chụp hơn rất nhiều. Động tác tạo dáng Yoga rất đẹp, nhưng để đưa vào với ảnh nude cần sự hợp tác rất chặt chẽ giữa người chụp và người mẫu. Làm sao để tạo hình đẹp, để kết hợp các người mẫu trong các tư thế với nhau… Sau rất nhiều lần thử nghiệm, Thái Phiên chọn cách chụp ảnh đen trắng, dùng ngôn ngữ ánh sáng qua những vệt nắng ngoài trời xuyên suốt vào tận những ngóc ngách trong nhà để tôn lên vẻ đẹp của người mẫu trong các động tác Yoga.

“Là một người yêu mến Yoga, tôi say mê trước vẻ đẹp cơ thể của phụ nữ qua những động tác đầy uyển chuyển, mềm mại. Nắng sau rèm tập trung vào việc biến tấu những thế căn bản, thể hiện vẻ đẹp tinh tế của Yoga qua góc nhìn của riêng tôi. Đây không chỉ là bộ ảnh nghệ thuật, mà còn là lời nhắn nhủ về tinh thần lạc quan và sức mạnh phi thường của con người trước nghịch cảnh”, Thái Phiên nói.

Đa dạng cho không gian nghệ thuật

Cái duyên đã tới với Thái Phiên khi nghệ sĩ Phan Quang, nhà sáng lập không gian nghệ thuật Stop and Go Art space (Cung đường nghệ thuật tại TP Đà Lạt) ngỏ ý muốn được tổ chức triển lãm bộ ảnh Nắng sau rèm tại không gian nghệ thuật của mình. Không gian trưng bày nghệ thuật Stop and Go Art space là nơi hai bên đường rợp bóng mát của những hàng thông già trăm tuổi và những bụi hoa dại thấp thoáng trên sườn đồi. Đây là không gian rất phù hợp với việc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, hội hoạ, ảnh nghệ thuật, tác phẩm sắp đặt...và bộ ảnh Nắng sau rèm của Thái Phiên là một trong số đó.

“Nắng sau rèm thể hiện nét đẹp cơ thể phụ nữ qua từng đường cong, từng chuyển động nhẹ nhàng của Yoga, tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc. Tác giả đã sử dụng ánh sáng tự nhiên một cách khéo léo, khiến người xem như cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại của Yoga; qua đó truyền tải triết lý, vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật Yoga”. Nghệ sĩ Đăng Khoa

“Chúng tôi muốn đa dạng các thể loại ảnh tại triển lãm và bộ ảnh của nghệ sĩ Thái Phiên là một nhân tố mới, thực sự gây ấn tượng với chúng tôi”, Nghệ sĩ Phan Quang nói, đồng thời cho biết triển lãm ảnh khoả thân nghệ thuật không gặp khó khăn trong việc xin cấp phép.

Cũng theo nghệ sĩ Phan Quang, triển lãm Nắng sau rèm là sự kiện mở màn cho mô hình triển lãm được thực hiện tại không gian nghệ thuật Stop and Go Art space. Với chủ đề “Ánh sáng nghệ thuật”, các triển lãm tại không gian nghệ thuật Stop and Go Art space là sự giao thoa đa dạng từ nhiếp ảnh, nghệ thuật ánh sáng, hiện vật văn hoá Tây nguyên của người K’ho, đến nghệ thuật sắp đặt được trưng bày ngoài trời, tạo nên một không gian nghệ thuật để người xem có thể tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau ở từng mùa, từng ngày.

“Stop and Go Art space là một không gian nghệ thuật cởi mở, mang đến trải nghiệm văn hóa nghệ thuật đầy màu sắc và khán giả được vào xem tự do. Chúng tôi tổ chức các hoạt động tại đây nhằm thúc đẩy cho một Đà Lạt không chỉ là địa điểm nghỉ dưỡng mà còn là nơi hội tụ, giao lưu đa lĩnh vực cho các nghệ sĩ thị giác và hướng tới là trung tâm nghệ thuật ở phía Nam”, ông Phan Quang chia sẻ.

Còn NSNA Nguyễn Văn Phước, người nổi tiếng với gần 30 triển lãm ảnh về Đà Lạt, bày tỏ niềm vui khi thể loại ảnh khỏa thân có mặt ở Đà Lạt. Theo ông Phước, điều đó cho thấy sự cởi mở của cấp quản lý tại địa phương trong việc thẩm định, đánh giá các loại hình nghệ thuật; đồng thời sẽ tạo điều kiện, thu hút nhiều loại hình nghệ thuật khác sớm đến với thành phố hoa Đà Lạt, để đưa nơi đây trở thành thành phố của nghệ thuật đúng nghĩa.