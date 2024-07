Thái Phiên triển lãm ảnh nude tại Đà Lạt

TP - Nhiếp ảnh gia (NAG) Thái Phiên cho biết vào ngày 11/7 tới đây, anh sẽ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nude mang tên “Nắng sau rèm” tại số 88 đường Lý Tự Trọng (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Đây là lần đầu tiên, Thái Phiên tổ chức triển lãm ảnh nude tại thành phố hoa Đà Lạt.

Nhắc tới tên nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên thì ai cũng có thể nghĩ tới ảnh nude bởi suốt hơn 30 năm qua, Thái Phiên đã đeo đuổi theo thể loại ảnh này và hiện nay, anh được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh hàng đầu về ảnh khỏa thân tại Việt Nam. Năm 2008, tập sách ảnh nude mang tên Xuân Thì của Thái Phiên đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tặng Cúp đồng (năm đó không có Cúp vàng và bạc). Năm 2014, với bộ ảnh nude Bước thời gian, Thái Phiên tiếp tục được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã phong tước hiệu và trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G- Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist). Theo Ban tổ chức, bộ ảnh Bước thời gian với 15 tác phẩm thực sự là câu chuyện kể độc đáo và ấn tượng về 1 giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời người phụ nữ đã trải qua. Thái Phiên đã dùng ánh sáng và ngôn ngữ nhiếp ảnh để diễn đạt nội tâm theo thời gian dần trôi. Đây là một sự sáng tạo rất mới về nhiếp ảnh, đặc biệt với thể loại ảnh nude. Năm 2019, tập sách ảnh chủ đề nude mang tên Miền cổ tích của Thái Phiên đã tiếp tục đoạt giải Xuất sắc do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng.

Về triển lãm, mãi tới năm 2018 Thái Phiên mới có triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên Miền cổ tích tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM. Nói về lý do mở triển lãm ảnh nude khá chậm so với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Thái Phiên chia sẻ điều khó nhất của những nghệ sĩ chụp ảnh nude là cái nhìn của công chúng, của các nhà quản lý với thể loại ảnh vốn khá nhạy cảm này. Đã nhiều lần, Thái Phiên từng xin phép triển lãm nhưng đều không được cấp phép. Cuộc triển lãm Miền cổ tích được xem là một nỗ lực lớn của Thái Phiên khi đã mang nghệ thuật ảnh khỏa thân đến gần hơn với công chúng, và triển lãm cũng cho thấy cái nhìn của nhà quản lý về ảnh nude đã có những sự thay đổi.

Cũng vào năm 2018, Thái Phiên được mời tham gia triển lãm Ảnh nude nghệ thuật ở Hà Nội do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) tổ chức. Đây là lần đầu tiên thể loại ảnh nude được tổ chức triển lãm tại thủ đô, sau đó triển lãm này đã được bình chọn là một trong TOP 10 sự kiện Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiêu biểu 2018. Thái Phiên cho rằng: “Cuộc triển lãm lần này đã phá tan rào cản vô hình ngăn cản ảnh nghệ thuật khỏa thân với khán giả. Từ đây, ảnh nude sẽ được bình đẳng với tất cả các thể loại ảnh khác như chân dung, phong cảnh...”.

Nói về cuộc triển lãm sẽ mở tại TP Đà Lạt, Thái Phiên cho biết chủ đề Yoga đã được nghệ sĩ ấp ủ trong suốt mấy năm qua. “Khi đại dịch COVID-19 tràn tới, các nhiếp ảnh gia chúng tôi phải ngồi nhà cách ly xã hội, tưởng chừng như... thất nghiệp thì các cô người mẫu ảnh đã gợi ý cho tôi chụp ảnh nude yoga. Từ ý tưởng này, tôi mời thêm nhiều người mẫu ảnh để thực hiện chủ đề này. Tôi đã từng in độc bản cũng như tổ chức triển lãm online 3D một số bức trong bộ ảnh này. Tại triển lãm Nắng sau rèm được tổ chức ở Đà Lạt, tôi sẽ triển lãm 25 bức ảnh được chọn lọc từ hơn 250 bức ảnh trong bộ ảnh nude yoga” - Thái Phiên chia sẻ.

Lý do chọn TP hoa Đà Lạt làm nơi triển lãm, Thái Phiên cho biết Đà Lạt là nơi mà khách du lịch thập phương lựa chọn tìm đến vì nhịp điệu sống nơi đây luôn tĩnh tại, chậm rãi, lãng mạn. Một xứ sở với không khí luôn trong lành, tươi mát cùng với hoa, với sương mù và đồi núi trập trùng rất phù hợp để xây dựng các không gian nghệ thuật như là triển lãm. “Một đơn vị nghệ thuật tại Đà Lạt đã mời tôi tới để tham gia triển lãm ảnh về nude. Nhận thấy những điều kiện phù hợp để giới thiệu những tác phẩm của tôi tới với người xem, tôi đã nhận lời tham gia. Dự tính triển lãm của tôi sẽ kéo dài từ tháng 7 cho tới hết mùa Xuân năm sau, đó có lẽ là triển lãm dài nhất mà tôi tham gia”, Thái Phiên nói thêm.