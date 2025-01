Triển khai lực lượng ngăn chặn đua xe trong 2 đêm chung kết bóng đá ASEAN Cup 2024

TPO - Ngày 2/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng có công văn gửi Trưởng Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra các trận chung kết bóng đá ASEAN Cup 2024.