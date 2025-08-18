Trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng Hà Nội lần thứ 21

TPO - Sáng 17/8, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 21 năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh ở mọi lứa tuổi, thuộc nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Số lượng và chất lượng đề tài, sản phẩm dự thi tăng so với năm ngoái.

TS Lê Xuân Rao phát biểu tại lễ trao giải.

Nhiều sản phẩm dự thi mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, đặc biệt là có sự cải tiến rõ rệt về tính thẩm mỹ, công năng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn học đường. Điều đó thể hiện sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo, và cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của các thầy cô, phụ huynh và nhà trường trong việc đồng hành cùng các em.

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng năm nay bao gồm 5 lĩnh vực. Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 813 đề tài đăng ký tham dự.

Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò”.



Các nhóm tác giả nhận giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi năm nay.

Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh ở mọi lứa tuổi với các đề tài, sản phẩm chất lượng.



Ban tổ chức quyết định tặng 86 giải thưởng cho các tác giả đạt giải. Giải đặc biệt được trao cho đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò” của nhóm tác giả: Trần Việt Cường (sinh năm 2008, học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Nguyễn Công Phúc Lâm (sinh năm 2008, Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội), Nguyễn Khánh An (sinh năm 2009, Trường The Dewey Schools, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2008, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) và Phan Minh Châu (sinh năm 2011, Trường THCS Ba Đình, Hà Nội).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải nhất; 10 giải nhì; 20 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 22 năm 2025-2026.