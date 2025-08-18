Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng Hà Nội lần thứ 21

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/8, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 21 năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh ở mọi lứa tuổi, thuộc nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Số lượng và chất lượng đề tài, sản phẩm dự thi tăng so với năm ngoái.

tp-letraogiai-1.jpg
TS Lê Xuân Rao phát biểu tại lễ trao giải.

Nhiều sản phẩm dự thi mang tính ứng dụng cao, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, đặc biệt là có sự cải tiến rõ rệt về tính thẩm mỹ, công năng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn học đường. Điều đó thể hiện sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo, và cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đầu tư của các thầy cô, phụ huynh và nhà trường trong việc đồng hành cùng các em.

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng năm nay bao gồm 5 lĩnh vực. Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 813 đề tài đăng ký tham dự.

tp-letraogiai-2.jpg
Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò”.
tp-letraogiai-3.jpg
tp-letraogiai-4.jpg
tp-letraogiai-5.jpg
Các nhóm tác giả nhận giải Nhất, Nhì, Ba của Cuộc thi năm nay.
tp-letraogiai-6.jpg
Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh ở mọi lứa tuổi với các đề tài, sản phẩm chất lượng.

Ban tổ chức quyết định tặng 86 giải thưởng cho các tác giả đạt giải. Giải đặc biệt được trao cho đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò” của nhóm tác giả: Trần Việt Cường (sinh năm 2008, học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Nguyễn Công Phúc Lâm (sinh năm 2008, Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội), Nguyễn Khánh An (sinh năm 2009, Trường The Dewey Schools, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 2008, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội) và Phan Minh Châu (sinh năm 2011, Trường THCS Ba Đình, Hà Nội).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải nhất; 10 giải nhì; 20 giải ba và 50 giải khuyến khích.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội lần thứ 22 năm 2025-2026.

Được tổ chức từ năm 2004, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng nhằm động viên, khuyến khích tinh thần không ngừng học tập, đam mê khoa học, khơi dậy tiềm năng và phát huy tính tư duy, sáng tạo của các em học sinh trong độ tuổi thanh, thiếu niên nhi đồng, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Phùng Linh
#cuộc thi sáng tạo Hà Nội #thanh thiếu niên #đề tài sáng tạo #giải thưởng sáng tạo #khoa học trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục