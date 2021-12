Trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

TPO - Ngày 2/12, T.Ư Đoàn khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp năm 2021. Dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ Đoàn ở điểm cầu cấp tỉnh và hơn 800 điểm cầu cấp huyện.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm này, T.Ư Đoàn ban hành 2 kế hoạch, 3 hướng dẫn liên quan đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII.

Trong đó, lớp bồi dưỡng có quá trình chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, bài bản, với khoảng thời gian tương đối nhiều nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ đoàn trao đổi, thảo luận, giải đáp các tình huống thường gặp trong quá trình tổ chức đại hội Đoàn các cấp.

Anh Tuấn cho biết, hiện T.Ư Đoàn chỉ đạo Nhà xuất bản Thanh niên phối hợp với ban, đơn vị liên quan xây dựng ấn phẩm Những tình huống thường gặp trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đoàn các cấp, làm tư liệu cho các cấp bộ Đoàn.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng chỉ đạo xây dựng chatbot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm kênh trả lời tự động các câu hỏi thường gặp trong quá trình tổ chức đại hội Đoàn các cấp.

Anh Tuấn đề nghị, các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng học tập nghiêm túc, tương tác sôi nổi đạt hiệu quả cao nhất. Anh Tuấn cũng đề nghị tổ thư ký lớp bồi dưỡng ghi chép chi tiết, đầy đủ những tình huống, thắc mắc mà các đại biểu đặt ra. Đây sẽ là nguồn tư liệu để hoàn thiện cuốn ấn phẩm và chatbot phục vụ đại hội.

Lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp năm 2021 diễn ra từ ngày 2-4/12. Các đại biểu sẽ nghe 4 chuyên đề: Triển khai Kế hoạch đại hội Đoàn các cấp và một số nội dung trọng tâm về công tác nhân sự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trình bày.

Chuyên đề Công tác kiểm tra giám sát của đoàn phục vụ đại hội Đoàn các cấp do Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương trình bày; một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đoàn các cấp, do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trình bày; một số nội dung trọng tâm về công tác tuyên truyền của đại hội Đoàn các cấp, do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trình bày.

Sau khi nghe 4 chuyên đề, lớp bồi dưỡng chia từng tổ thảo luận để cùng giải đáp những thắc mắc của các đại biểu về các vấn đề liên quan đến kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp.