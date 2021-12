Chiến sĩ công an Vĩnh Long chia sẻ giọt hồng giữa mùa dịch

TPO - Sáng 2/12, báo Tiền Phong phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XIV – năm 2022 với chủ đề Hiến máu cứu người "Sinh mệnh của bạn và tôi" thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Ngày hội có Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Ngô Đức Thắng, Phó Giám đốc công an tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long nhiệt tình tham gia.

Đây là lần thứ 2 báo Tiền Phong phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày hội đầy ý nghĩa này.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID – 19, Ban tổ chức không tổ chức lễ khai mạc, thực hiện 5K, người đến tham gia phải mang khẩu trang y tế, rửa tay khử khuẩn… Đồng thời, Ban tổ chức chia làm 7 đợt hiến máu liên tục, mỗi đợt 70 – 100 người, kéo dài từ hôm nay đến ngày 10/12, dự kiến có trên 500 cán bộ, chiến sĩ trong toàn tỉnh tham gia.

Thượng tá Đặng Văn Thông, Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị cho biết, Chủ nhật Đỏ là hoạt động ý nghĩa đặc biệt trong năm 2021 vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công an tỉnh tổ chức vận động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện tham gia hiến máu cứu người và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công an tỉnh tổ chức thành các đợt hiến máu nhiều lần, tổ chức test nhanh COVID-19 cho tất cả các đồng chí tham gia; đồng thời, chia thời gian cho các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo cấp độ 3. “Đây là hoạt động ý nghĩa với sự thiếu hụt nguồn máu và khó khăn trong công tác vận động hiến máu, công an tỉnh chủ động tổ chức vận động cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm”, Thượng tá Thông chia sẻ.

Theo Thượng tá Đặng Văn Thông, đây là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ công an tỉnh. Phong trào hiến máu công an tỉnh trong các năm qua luôn được Ban giám đốc Công an tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, thường xuyên phối hợp tổ chức hiến máu định kỳ hoặc đột xuất hỗ trợ khi có yêu cầu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hiến máu nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội chữ thập đỏ tặng giấy khen, riêng tuổi trẻ Công an tỉnh nhận bằng khen UBND tỉnh vì có thành tích trong công tác vận động và tổ chức hiến máu với hơn 1.000 lượt tham gia.