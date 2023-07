Trấn Thành vẫn hát kém dù Thu Minh ra sức khen

TPO - Trong tập 3 của “Muse It”, Thu Minh hướng dẫn Trấn Thành thay đổi vị trí đặt âm thanh để hát hay hơn. Song, nam MC vẫn chưa tạo được ấn tượng khi song ca với đàn chị.

Muse It là talk show về âm nhạc do Thu Minh thực hiện, giữ vai trò host. Dù được đầu tư và quảng bá rầm rộ, chương trình không tạo được sức hút sau 2 tập ra mắt với khách mời Trúc Nhân, Noo Phước Thịnh.

Tuy nhiên, tập 3 vừa phát hành lại được chú ý. Phần lớn vì khách mời là Trấn Thành, một nhân vật vốn không phải là ca sĩ nhưng thường xuyên gây tranh cãi khi cầm mic.

Thu Minh “huấn luyện” Trấn Thành

Kịch bản Muse It tập 3 gần như không khác 2 tập đầu. Trong thời lượng hơn 30 phút, Thu Minh cùng trao đổi, chuyện trò với Trấn Thành một số vấn đề liên quan đến âm nhạc.

Giọng ca Taxi bày tỏ quan điểm về nhiều giọng ca trẻ hiện tại: “Bây giờ rất là nhiều ca sĩ chỉ nghĩ rằng là cứ hát đúng cao độ, trường độ của một câu hát ra, không chênh phô, là đã có thể trở thành ca sĩ rồi”.

Thu Minh nhận định Trấn Thành cũng có thể đạt được “level” (mức độ) tương tự. Cô thắc mắc tại sao anh không chuyên tâm vào sự nghiệp ca hát nếu muốn theo đuổi nó.

Sau đó, nữ ca sĩ bắt đầu đo quãng giọng của Trấn Thành. Cả hai tiếp tục thảo luận một nội dung quan trọng là kỹ thuật thanh nhạc, cách đặt vị trí âm thanh. Nam MC thừa nhận trước đây từng nhiều lần bị khán giả đánh giá không tốt về giọng hát. Anh gần như hát không lên nổi vì đặt vị trí âm thanh ở cổ.

Trấn Thành mô tả cảm giác đó bằng nhiều từ ngữ như: “Đau khổ”, “gân thì nổi lên”, “crack”, “rách”. Theo anh, một phần là vì sau khi “vì nói nguyên một ngày thì sẽ khan tiếng”.

Thu Minh giải thích thêm: “Mỗi lần em lên là cổ em đóng thắt lại”. Sau đó, nữ ca sĩ đóng vai trò “cô giáo”, chỉ dẫn Trấn Thành cách hát sao cho đúng kỹ thuật.

Bộ đôi tương tác tốt trước ống kính. Trấn Thành cũng không ngại quảng cáo Thu Minh giảng dạy “cực kỳ dễ hiểu”, “cực kỳ hiệu quả”.

Trấn Thành đổi màu giọng

Như các tập trước, Muse It tập 3 khép lại bằng một ca khúc. Cuối chương trình, Trấn Thành song ca với Thu Minh để thay đổi không khí. Đây cũng là cách anh chứng minh với đàn chị những thay đổi sau khi được cô tư vấn về kỹ thuật.

Cả hai hát lại ca khúc Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Đây là bản hit gắn liền tên tuổi Erik, do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác.

Ca khúc gốc vốn theo phong cách pop ballad, mang màu sắc nhạc Hoa. Lần này, bản phối được thay đổi hoàn toàn, pha một chút disco và punk, giúp bài hát khoác lên lớp áo mới, trẻ trung và sôi động hơn.

Sau khi được Thu Minh hướng dẫn, Trấn Thành cũng trở nên tự tin và thoải mái hơn khi trình diễn trên sân khấu. Đáng tiếc, việc thay đổi vị trí đặt âm thanh khiến giọng hát của anh thay đổi hoàn toàn.

Chất giọng Trấn Thành bỗng trở nên điệu đà đến khác lạ, thiếu tự nhiên so với bình thường. Cách xử lý bài hát của nam MC cũng đơn giản. Anh hát đều đều và thiếu cảm xúc, ít có sự luyến láy để tạo sự đa dạng.

Ở nửa sau, Thu Minh tạo bất ngờ bằng cách hát ca khúc với phần lời hoàn toàn mới. Cô có sự tiết chế để không lất át Trấn Thành. Song, giọng hát cả hai chưa thực sự hòa hợp.

Thực tế, màn trình diễn của Thu Minh – Trấn Thành vốn đã được thu âm sẵn. Cả hai chỉ đang hát nhép (lip-sync) để ghi hình cho đẹp. Nếu hát trực tiếp, có thể giọng Trấn Thành sẽ còn tệ hơn.

Những lần Trấn Thành hát tệ

Trước nay, Trấn Thành nổi tiếng là nghệ sĩ đa tài, thành công trong nhiều lĩnh vực từ MC, diễn xuất cho đến đạo diễn. Anh cũng không quá xa lạ với việc cầm mic, từng nhiều lần thử sức với vai trò ca sĩ.

Năm 2011, Trấn Thành cùng Đoan Trang giành ngôi vị cao nhất tại Cặp đôi hoàn hảo - chương trình ca hát dành cho các bộ đôi nghệ sĩ. Việc Trấn Thành được ngồi ghế cố vấn tại chương trình Ca sĩ mặt nạ cũng phần nào chứng minh khả năng và kiến thức âm nhạc của anh.

Song, không phải lần nào Trấn Thành cũng thành công với sự nghiệp ca hát. Khi xuất hiện trong vai trò ca sĩ, anh lại không được đánh giá tốt, hay bị khán giả chê về việc hát yếu, thường xuyên bị trật nhịp, không lên nổi nốt cao.

Cuối năm 2020, Trấn Thành hát ca khúc All I Want For Christmas Is You trong một sự kiện. Đáng tiếc, màn trình diễn nhận nhiều lời chê. Phần lớn ý kiến đánh giá nam MC phá hỏng ca khúc kinh điển.

Trấn Thành còn gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc Cờ cá ngựa với hội bạn thân gồm Trúc Nhân, Quang Trung và Ali Hoàng Dương. Song, anh là người hát yếu nhất trong nhóm.

Năm ngoái, nam MC tiếp tục cho ra mắt MV Chưa đủ để giữ em nhưng sản phẩm không thực sự ấn tượng về mặt âm nhạc. Trấn Thành xử lý nhiều nốt nhạc còn thô, thiếu sự mềm mại, tròn trịa.

Lần này, ê-kíp có sự khéo léo khi chọn cho Trấn Thành một ca khúc không quá khó hát. Song, cách trình bày của anh còn đơn giản, chưa có nhiều sự đa dạng.

Nhìn chung, thay đổi hoàn toàn giọng hát Trấn Thành trong một chương trình dài nửa tiếng là điều bất khả thi. Để có thể huấn luyện đồng nghiệp trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, có lẽ Thu Minh cần dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn thế.