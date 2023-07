Trại lợn 136 tỷ đồng bốc mùi hôi thối, người dân bức xúc

TPO - Trang trại lợn Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp ANIFER gây mùi hôi thối, khó chịu khiến người dân tại Văn Yên (Yên Bái) bức xúc, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết.

Chiều 25/7, có mặt tại khu vực trại lợn Công nghệ cao tích hợp Anifer ở xã Đông An, huyện Văn Yên, PV ghi nhận phản ánh của người dân về tình hình ô nhiễm về mùi hôi thối do trang trại của công ty này gây ra.

Theo phản ánh của người dân, khoảng hơn một tháng nay, trang trại lợn xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của bà con trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Thế, trưởng thôn Toàn An, xã Đông An cho biết những hộ gia đình sinh sống dọc bờ sông Hồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của việc ô nhiễm mùi do trang trại lợn này gây ra.

Theo ông Thế, khoảng hơn một tháng nay, bà con trong thôn cũng phản ánh đến chính quyền địa phương và làm việc với phía doanh nghiệp để xử lý vấn đề mùi hôi thối. Việc khắc phục được 1-2 hôm rồi lại đâu vào đấy.

Bà Nguyễn Thị Vân, ở thôn Trung Tâm, xã An Bình chia sẻ cứ sáng sớm hay tối muộn, mùi hôi thối từ trang trại lợn bốc lên nồng nặc nhất. Mùi rất khó chịu, khiến người nôn nao, buồn nôn. Đóng kín cửa nhưng vẫn không thể hết được. Người dân vô cùng lo ngại vì công ty không khắc phục được mùi hôi thối này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, gia đình.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Đỗ Quang Trung – Bí thư Đảng ủy xã Đông An cho biết sau những phản ánh của người dân, chính quyền địa phương cũng đã liên hệ và làm việc với phía doanh nghiệp để yêu cầu khắc phục việc mùi hôi thối bốc ra ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực xã và các vùng lân cận.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng xác định việc mùi hôi thối bốc ra là từ các dãy chuồng nuôi. Vì không có đầy đủ thiết bị nên không xác định cụ thể mức độ mùi hôi. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi từ năm 2023 đến nay, vào những ngày có mưa hoặc thời tiết âm u thì mùi hôi thối bốc lên nặng hơn.

Ông Trần Thống Nhất – Quyền trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Yên cho biết phòng đã nhận được báo cáo của xã về nội dung trang trại chăn nuôi lợn thời gian gần đây bốc mùi hôi thối. Hiện phòng đang xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường để thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với phía doanh nghiệp nhằm khắc phục những tình trạng trên.

Về phía công ty, ông Đặng Vĩnh Hà, Quản lý Chi nhánh Yên Bái - Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp ANIFER cho biết, công ty hoạt động và vận hành theo đúng quy định. Tuy nhiên, do là trang trại chăn nuôi quy mô lớn nên không thể đảm bảo 100% trong quá trình vận hành có phát tán ra mùi hôi.

Sau những phản ánh của người dân, phía đơn vị cũng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng khắc phục ngay. Đồng thời khẳng định công ty thường xuyên hoạt động vận hành theo đúng quy định, có báo cáo quan trắc định kỳ với cơ quan chức năng, đảm bảo không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường vượt tiêu chuẩn cho phép.

Trước đó, tháng 7/2022, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 284 triệu đồng đối với Chi nhánh Yên Bái - Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer, địa chỉ tại thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên, do có nhiều hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi lợn.