TPHCM trục xuất 2 người nước ngoài; Nghĩa trang tự phát 'mọc' giữa thành phố

TPO - Xác minh clip tài xế xe buýt bị nhóm người đi ô tô đánh gãy răng; Trục xuất 2 thanh niên nước ngoài vẽ bậy; Nghĩa trang tự phát 'mọc' giữa thành phố ở Đồng Nai; Lại sạt lở cát đỏ ở Phan Thiết,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Xác minh clip tài xế xe buýt bị nhóm người đi ô tô đánh gãy răng

Mạng xã hội vừa lan truyền clip ghi lại hình ảnh tài xế xe buýt xô xát với một nhóm người đi ô tô và bị đánh gãy răng.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), trưa 27/7, anh T.T.H. lái xe buýt tuyến số 8 (Bến xe quận 8 - ĐH Quốc gia TPHCM) chạy trên đường Phạm Văn Đồng thì bị một ô tô (gồm tài xế và bốn người) tạt đầu, không cho xe buýt vượt lên.

Khi vừa qua khỏi vòng xoay Hiệp Bình - Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) thì ô tô dừng lại đón thêm người. Lúc này, xe buýt cũng ghé trạm dừng, tài xế xe buýt H. xuống xe, hai bên xảy ra xung đột. Nhóm người trên ô tô sau đó lên xe rời đi.

Trục xuất 2 thanh niên nước ngoài vẽ bậy

Công an quận 1 (TPHCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tardieu Kerrigan Marcus Trevor (24 tuổi, quốc tịch New Zealand) và Extrammiana Pablo (26 tuổi, quốc tịch Pháp) về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. Cơ quan công an áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất 2 người này khỏi Việt Nam.

Trước đó, Trevor có hành vi phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn của một căn nhà trên đường Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), còn Pablo đang đứng gần đó làm nhiệm vụ cảnh giới.

Toàn ngành y tế TPHCM cần tuyển dụng 370 bác sĩ

Ngành y tế TPHCM vừa có thông báo tuyển dụng 370 bác sĩ, ưu tiên bác sĩ trẻ tham gia chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế.

Thời gian tuyển dụng sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tại ngày hội việc làm dành cho bác sĩ trẻ hoàn thành chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế khóa 2, địa điểm là Trung tâm y tế quận 8.

Chiếu đèn laser, flycam uy hiếp máy bay cất - hạ cánh ở Tân Sơn Nhất

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình trạng tàu bay bị chiếu đèn laser, flycam uy hiếp an toàn cất - hạ cánh diễn ra khá phổ biến tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo Bộ Quốc phòng sớm xây dựng và triển khai sơ đồ các khu vực cấm bay và khu vực hạn chế bay nhằm bảo đảm an toàn cho tàu bay trong quá trình khai thác tại cảng.

Nghĩa trang tự phát 'mọc' giữa thành phố ở Đồng Nai

Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai xác minh, xử lý vụ việc phân lô, xây dựng trái phép nghĩa trang xảy ra tại phường Hóa An (TP Biên Hòa).

Các đối tượng đã xây dựng trái phép các nhà mồ và các phần mộ bán cho nhiều người, hình thành nên một nghĩa trang trái phép quy mô lớn.

Phó giám đốc và tài xế xe khách Thành Bưởi cùng lĩnh án tù

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ vi phạm các quy định về an toàn giao thông, dẫn đến vụ tai nạn làm 9 người thương vong xảy ra tại huyện Định Quán (Đồng Nai), bị cáo Lê Dương (33 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi) bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi, tài xế xe Thành Bưởi) bị phạt 11 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lại sạt lở cát đỏ ở Phan Thiết, các phương tiện không thể di chuyển

Sau cơn mưa lớn kéo dài, nước từ các dự án trên đồi kéo theo cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông, thuộc phường Phú Hài (TP Phan Thiết, Bình Thuận).

Lượng cát đỏ cao gần 1m, kéo dài khoảng 20m trên đường Nguyễn Thông khiến các phương tiện lưu thông từ Phan Thiết ra Mũi Né không thể di chuyển. Cát đỏ còn tràn vào nhà dân, quán ăn ven đường, vùi lấp bàn ghế…

Tỉnh Bình Thuận 'thúc' tiến độ dự án sân bay Phan Thiết

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh đang tích cực giải phóng mặt bằng còn vướng để đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Phan Thiết.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao UBND huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các bước cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 8 đối với 1 móng trụ điện còn lại.

Bình Phước: Hơn 60 công nhân nhập viện sau bữa trưa tại nhà máy

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại Công ty TNHH P.Y (KCN Nam Đồng Phú).

Theo thông tin ban đầu, hơn 60 công nhân sau khi ăn trưa thì bị đau bụng, nôn ói, chóng mặt nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú để kiểm tra. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định. Các bệnh nhân nghi ngờ cơm có vấn đề vì thấy có màu xanh và mùi cơm cũ.

Bình Dương đấu thầu rộng rãi dự án đường cao tốc hơn 17.000 tỷ đồng

Dự án đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 46km, vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP) sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước. Tỉnh Bình Dương phấn đấu động thổ công trình vào dịp 2/9 tới.