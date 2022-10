TPHCM trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ ống

TPO - Đoàn công tác TPHCM trực tiếp đến thăm hỏi và trao các phần quà động viên người dân địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn lũ ống mới đây.

Chiều 6/10, đoàn công tác TPHCM do bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An.

Thay mặt nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TPHCM, bà Trần Kim Yến trao tặng nhân dân tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng cùng 7 tấn gạo, 140 thùng mì gói để hỗ trợ tỉnh khắc phục thiệt hại sau bão, lũ.

Cùng ngày, đoàn công tác TPHCM đã đến thăm bà con tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ ống xảy ra ngày 2/10 vừa qua. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả vẫn được các lực lượng và cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà người dân địa phương đã trải qua, bà Trần Kim Yến cho biết khi TPHCM bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng bào cả nước và trong đó có Nghệ An đã chia sẻ, động viên rất kịp thời bằng những việc làm rất thiết thực. Thành phố đã đón nhận những tấm lòng nghĩa tình của bà con nhân dân từ khắp các huyện, kể cả vùng núi, biên giới của tỉnh. “Hôm nay, nghĩa tình, tính nhân văn, tinh thần đoàn kết lại thôi thúc TPHCM đến đây để cùng chia sẻ với đồng bào, mong bà con cố gắng vượt qua và sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bày tỏ.

Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn đã trao tặng 250 suất quà (mỗi suất gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng) với tổng trị giá 500 triệu đồng.