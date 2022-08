TPHCM ngày đầu triển khai thu phí không dừng: Nơi ùn ứ, chỗ thông thoáng

TP - Hôm qua, ngày đầu triển khai thu phí không dừng (ETC) 100%, nhiều trạm thu phí ở TPHCM ban đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, sau đó dần thông thoáng trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 7h sáng 1/8, lượng phương tiện đã xếp hàng dài di chuyển chậm qua trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức, TPHCM), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Đến hơn 8h sáng, giao thông tại khu vực này mới thông thoáng trở lại.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (đơn vị quản lý và điều hành tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) cho rằng, 1/8 là ngày đầu tuần, lưu lượng phương tiện tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ vào buổi sáng.

Ngoài ra, hiện nay lượng xe chưa dán thẻ ETC di chuyển vào cao tốc còn khoảng 20%, nhiều phương tiện khi đi vào làn ETC nhưng chưa dán thẻ hoặc tài khoản chưa có tiền, một số xe dán thẻ ePass bị lỗi. Do đó, nhân viên phải xử lý thủ công, mất thời gian.

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) cho biết, hiện tại đang triển khai giai đoạn 1 thu phí không dừng. Giai đoạn này xe phải có tiền trong tài khoản giao thông thì barie mới mở. Giai đoạn 2 sẽ cho các xe trả sau qua thẻ tín dụng và các kênh trả sau. Muốn làm được điều này phải xây dựng hành lang pháp lý các cơ chế thu phí trả sau, chế tài.

“Tại TPHCM, những ngày qua, trung bình mỗi ngày công ty dán 10.000 thẻ/ngày, tính chung cả nước 25.000 thẻ/ngày. Với tốc độ như trên, trong vòng hai tháng nữa sẽ đạt yêu cầu của Chính phủ. Khi đảm bảo tiến độ, có thể triển khai ngay giai đoạn 2 nhanh hơn và có thể trong năm sau”, ông Vinh nói. Giai đoạn 3, các trạm thu phí sẽ không còn barie và đặc biệt là giai đoạn 4 là giai đoạn đa làn tự do (phía trên chỉ treo giá long môn, không còn đảo và trạm thu phí).

Quốc lộ 1 ùn ứ kéo dài

Từ sáng đến trưa 1/8, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 qua khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TPHCM) khá đông dẫn đến tình trạng ùn ứ cục bộ kéo dài. Trước đó, trạm thu phí An Sương - An Lạc bố trí 10 làn thu phí (tính cả 2 hướng), trong đó, mỗi hướng 4 làn thu phí không dừng và 1 làn thu phí hỗn hợp.

Sáng và trưa 1/8, hàng loạt xe chưa đăng ký ETC chen chúc vào làn thu phí hỗn hợp. Bên cạnh đó, một số xe chưa dán thẻ hoặc có thẻ nhưng hết tiền vẫn chạy vào làn ETC trong khi các xe phía sau đã áp sát nên không thể lùi xe, chuyển làn được.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư dự án) cho biết đã mở thêm 2 làn thu phí bằng tiền mặt (nâng tổng số làn thu phí tiền mặt lên 4 làn cho 2 hướng).

Tuy nhiên, theo đại diện đơn vị này, đây chỉ là giải pháp linh hoạt tạm thời do tỷ lệ xe chưa dán thẻ qua trạm đến 45%. Đơn vị này sẽ phối hợp các đơn vị liên quan để tính toán thêm các giải pháp khác.

Sáng 1/8, tại khu vực trạm thu phí cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) xuất hiện tình trạng ùn tắc nhẹ. Nguyên nhân là xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản không đủ tiền để thanh toán nhưng đi vào làn ETC, nhiều xe phải đổi làn vào làn hỗn hợp. Đơn vị quản lý trạm đã phối hợp cơ quan chức năng điều tiết, giảm bớt lượng xe dồn vào làn hỗn hợp; đồng thời cử thêm nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ các xe đi vào làn ETC khi máy quét lỗi không quét được.