TPHCM: Ngày đầu đến trường, học sinh được diễn tập xử lý F0

Ngày 13/12, hơn 100.000 học sinh các khối 9 và 12 tại TPHCM đã được đến trường học trực tiếp năm học 2021-2022 sau thời gian dài tạm phải học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19

Tại trường THCS-THPT Phan Châu Trinh (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) ngay khi học sinh vừa bước chân vào cổng, các thầy cô giám thị và bảo vệ đã tổ chức đo thân nhiệt hướng dẫn cho học sinh khai báo y tế trước khi lên lớp.

Cũng trong buổi sáng đầu tiên đến trường trong năm học 2021- 2022, các em học sinh của trường đã bất ngờ được thầy cô mời thực hiện diễn tập xử lý tình huống phát hiện F0 trong lớp học.

Dưới đây là clip: Ngày đầu đến trường, học sinh được diễn tập xử lý F0

Được biết, theo kế hoạch của UBND TPHCM, TP sẽ thí điểm để mở cửa trường đón học sinh lớp 1, 9 và 12 đến học tập trực tiếp từ ngày 13/12. Sau đó 1 tuần là trẻ mầm non 5 tuổi. Kết thúc 2 tuần thí điểm, TP sẽ họp bàn để rút kinh nghiệm từ đó đưa ra phương án mở cửa trường đồng loạt từ ngày 3/1.

Tuy nhiên, việc thí điểm cho học sinh lớp 1 và trẻ mầm non tuổi đến trường ngay lập tức gặp nhiều ý kiến trái chiều và kết quả khảo sát mức độ đồng thuận kế hoạch trên do Sở GD&ĐT TPHCM có đến hơn 70% phụ huynh không đồng ý. Do đó, ngày 8/12 UBND TP đã chính thức có văn bản tạm dừng thí điểm đến trường với học sinh lớp 1 và trẻ 5 tuổi cho đến khi có thông báo mới.