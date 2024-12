TPHCM kiểm tra hệ thống Bách Hóa Xanh; Lý do cổ phiếu nhà sản xuất 'Anh trai' tăng trần

TPO - TPHCM kiểm tra Bách Hóa Xanh và lấy mẫu giá đỗ ở chợ, siêu thị; TPHCM muốn giữ lại các Sở Du lịch, An toàn thực phẩm khi tinh gọn bộ máy; Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nêu lý do cổ phiếu tăng trần... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPHCM kiểm tra Bách Hóa Xanh và lấy mẫu giá đỗ ở chợ, siêu thị

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cho biết sau khi nhận thông tin vụ việc giá đỗ ngâm hóa chất độc hại lọt vào siêu thị Bách Hóa Xanh ở Đắk Lắk, Sở đã chỉ đạo kiểm tra hệ thống này tại TPHCM.

Theo bà Lan, không loại trừ khả năng sự việc tương tự cũng sẽ xảy ra ở TPHCM - nơi thị trường lớn hơn nhiều so với Đắk Lắk. Sở An toàn thực phẩm sẽ tập trung vào việc tuân thủ các quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng mà hệ thống này đã cam kết trước đó. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM muốn giữ lại Sở Du lịch, An toàn thực phẩm khi tinh gọn bộ máy

Thành phố đề xuất giữ lại Sở Du lịch khi sắp xếp theo Nghị quyết 18, tiếp tục thí điểm Sở An toàn thực phẩm theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98.

Đây là một phần trong dự thảo mới nhất của Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị TPHCM theo Nghị quyết 18 được đưa ra tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 35.

Theo đó, thành phố sẽ giảm từ 21 sở xuống còn 15 sở, trong đó giữ Sở Du lịch, tỷ lệ giảm gần 30% và tiếp tục thực hiện thí điểm Sở An toàn thực phẩm theo Nghị quyết 98; 8 cơ quan hành chính giảm còn hai cơ quan hành chính; 35 đơn vị sự nghiệp giảm còn 32 đơn vị.

Như vậy, so với định hướng được đưa ra trước đó, TPHCM giữ lại Sở Du lịch và An toàn thực phẩm, tức có 16 sở chuyên môn. (XEM CHI TIẾT)

Nhà sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai' nêu lý do cổ phiếu tăng trần

Từ ngày 17 - 23/12, cổ phiếu YEG của Công ty CP Tập đoàn Yeah1 tăng trần 5 phiên liên tiếp, lên mức giá 20.300 đồng/cổ phiếu. Thị giá YEG đã tăng 114% chỉ trong vòng 2 tháng qua, vốn hóa đạt mức 2.781 tỷ đồng. Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) yêu cầu Yeah1 phải giải trình.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), công ty này cho rằng YEG tăng do diễn biến khách quan cung - cầu của thị trường chứng khoán, nằm ngoài sự kiểm soát của công ty. Các hoạt động kinh doanh của Yeah1 vẫn đang diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra. (XEM CHI TIẾT)

Tượng vua Lê Lợi tại TPHCM tìm được nơi an vị mới sau hơn 10 năm di dời

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM thống nhất chủ trương đối với vị trí đặt tượng vua Lê Lợi tại quận 6. Tượng vua Lê Lợi sẽ được an vị tại địa điểm phía trước trụ sở Quận ủy, UBND quận 6.

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương chủ trì, phối hợp với quận 6 cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Vị trí đặt tượng vua Lê Lợi cần thiết kế hài hòa, phù hợp không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực. Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM giao Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên. (XEM CHI TIẾT)

Công an Bình Dương nói về việc người xây nhà không phép bị bắt, cán bộ vẫn ‘ung dung’

Thời gian qua, dư luận xôn xao trước tình trạng loạt căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp ở Bình Dương. Trong đó nổi cộm nhất là vụ việc ở TP Tân Uyên nhưng cán bộ vẫn "ung dung".

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đối với vụ án xây nhà không phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên), hiện nay cơ quan điều tra đã thụ lý. Trong quá trình điều tra, khi có căn cứ xác định được hành vì tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý đối với cán bộ được giao quản lý, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Nam sinh ở Bình Dương bị dập nát bàn tay vì chơi pháo

Công an phường An Thạnh (TP Thuận An, Bình Dương) đang điều tra, xác minh vụ một học sinh bị dập nát bàn tay do chơi pháo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 27/12, một nhóm học sinh chơi tại bờ kênh gần cầu Trắng, phường An Thạnh. Một lúc sau, người dân nghe tiếng nổ lớn, một học sinh nam bị thương, được bạn dùng xe đạp điện chở vào phòng khám gần đó cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Người bị thương là N.A.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Trịnh Hoài Đức, TP Thuận An). Gia đình K. cho biết, nam sinh bị thương nặng ở tay, đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, có nguy cơ phải bỏ một bàn tay. (XEM CHI TIẾT)

Triệt phá trường gà 'khủng' giữa trung tâm tỉnh Bình Thuận

Công an thành phố Phan Thiết vừa triệt phá sới bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại phường Thanh Hải, bắt giữ 44 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 115 triệu đồng tiền mặt (thu giữ trên người các con bạc), 23 xe mô tô, xe gắn máy các loại, 10 tờ phơi và 9 con gà chọi. Ngay sau khi bị bắt giữ, các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Đồng Nai có thêm khu công nghiệp gần 290ha gần sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phước Bình 2 (xã Phước Bình và Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai). Đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước Bình 2 có quy mô hơn 287ha, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. (XEM CHI TIẾT)

Thêm 1 người ở Đồng Nai tử vong do bệnh sởi

Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bệnh sởi. Bệnh nhân là anh N. (26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai).

Nam bệnh nhân có nhiều bệnh nền như mắc hội chứng Down, tim thông liên thất, vảy nến… và không được tiêm vắc xin ngừa sởi.

Ngày 1/12, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho. Người nhà tự mua thuốc về cho bệnh nhân uống và theo dõi tại nhà. Hai ngày sau, bệnh nhân phát ban khắp người, nổi thành từng mảng. Sau đó, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở nên người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5/12, bệnh nhân tiên lượng nặng nên người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện. Trên đường về nhà, bệnh nhân đã không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM xác định bệnh nhân dương tính với vi rút sởi. (XEM CHI TIẾT)