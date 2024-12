TPHCM 24/7: Người phụ nữ trúng cùng lúc 30 giải đặc biệt Vietlott; Lạnh 20 độ dịp Giáng sinh

TPO - Người phụ nữ ở TPHCM trúng cùng lúc 30 giải đặc biệt Vietlott; TPHCM bắn pháo hoa 15 phút đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025; Tin mới nhất vụ cháy nhà trọ ở TPHCM,... là những tin đáng chú ý ở TPHCM trong tuần.

Người phụ nữ ở TPHCM trúng cùng lúc 30 giải đặc biệt Vietlott

Chị P. (ngụ quận 8, TPHCM) đã nhận 30 giải đặc biệt của xổ số tự chọn Max 3D+ kỳ QSMT số 853, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Đây là giải thưởng xổ số Max 3D+ có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott.

Khi nhận thưởng, chị P. đã trao tặng 300 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại TPHCM.

Theo quy định, chị P. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TPHCM, với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM bắn pháo hoa 15 phút đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

TPHCM sẽ tổ chức đón giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 với chương trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND thành phố vào tối 28/1 và bắn pháo hoa nghệ thuật từ 0h đến 0h15 ngày 29/1 (giao thừa Tết Ất Tỵ).

Cùng với đó, TPHCM sẽ tổ chức triển lãm "Mừng Xuân Ất Tỵ - Mừng Đảng quang vinh" từ ngày 25/1 đến 9/2/2025 tại công viên Lam Sơn (đối diện Nhà hát thành phố, đường Đồng Khởi và đường Pasteur - Lý Tự Trọng).

Chợ hoa Tết "Trên bến, dưới thuyền" sẽ được tổ chức từ ngày 14/1 đến 28/1 tại quận 8. Hội hoa xuân và chợ hoa Tết được tổ chức từ ngày 26/1 đến 2/2 tại công viên Tao Đàn. Ngoài ra, TPHCM còn tổ chức lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội đường sách, ngày hội Bánh tét, lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. (XEM CHI TIẾT)

Tin mới nhất vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết

Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 2 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị T.T.T.N. (23 tuổi) và một người nam tên T. (bạn của chị N.).

Thông tin ban đầu, khoảng 6h15 ngày 20/12, căn nhà gồm 1 trệt, 1 gác, 3 lầu và 1 sân thượng nằm trên đường Xuân Hồng (phường 12, quận Tân Bình) xảy ra cháy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định căn nhà trên do ông N.Q.C. (27 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) thuê lại vào tháng 4/2024. Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà có 23 người cư trú. Chị T. và người bạn đến chơi được phát hiện tử vong tại căn phòng ở tầng 3. Ngoài ra, cơ quan chức năng cứu được 21 người (8 người sức khỏe bình thường, 13 người đang điều trị tại bệnh viện. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Tài xế đánh đập dã man người đi đường ở TPHCM khai gì?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đang tạm giữ Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Ông Quách Minh Nhựt được xác định là tài xế ô tô đã hành hung dã man ông T. (50 tuổi, ngụ quận 1) trên đường Cống Quỳnh (đoạn trước Bệnh viện Từ Dũ, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) như Báo Tiền Phong phản ánh.

Tại cơ quan công an, ông Nhựt khai vào khoảng 12 giờ 30 ngày 14/12, ông lái ô tô biển số TPHCM chở mẹ ruột, vợ cùng con trai (sinh tháng 11/2024) đến Bệnh viện Từ Dũ để khám bệnh cho con trai.

Đến nơi, ông Nhựt dừng đậu trước cổng để mẹ và vợ đưa con xuống xe vào khám bệnh. Sau đó, ông Nhựt lái ô tô đi gửi tại một bãi giữ xe ở gần đó. Một lúc sau, ông Nhựt nhận được tin vợ báo bệnh viện hôm nay không khám nên quay xe trở lại đón vợ con.

Do thấy nhiều xe lưu thông đang bị kẹt phía sau xe, bức xúc việc ông T. (50 tuổi, ngụ quận 1) trách nên Nhựt xuống xe, dùng hai tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu của ông T. Sau đó, ông Nhựt lên xe và chở gia đình rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý. (XEM CHI TIẾT)

Cán bộ thuế bảo kê đường dây mua bán hóa đơn khống bị phạt 15 năm tù

Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế quận 12 - huyện Hóc Môn) và Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) vừa bị TAND TPHCM tuyên phạm tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Vương Quốc Hùng (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận 7 năm tù về cùng tội danh. Bùi Thanh Liêm (cựu phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị phạt 2 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có vai trò cầm đầu, Bùi Văn Bảo, nguyên giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương, lĩnh 13 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị phạt mức án 30 năm tù (cao nhất của hình phạt tù có thời hạn) là Trần Văn Thịnh, gồm: 4 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, 11 năm tù về tội Rửa tiền và 16 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền 300 triệu đồng đến 19 năm tù về nhóm các tội trên; buộc nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế.

Bản án xác định, Bùi Văn Bảo, Trần Văn Thịnh, cùng nhiều người đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận và đưa 15 tỷ đồng cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP HCM, Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

17 tuyến buýt điện kết nối Metro Bến Thành - Suối Tiên vận hành

150 buýt điện lộ trình kết nối ga Metro Bến Thành - Suối Tiên khai thác từ 22/12, giá vé 3.000-6.000/lượt, chạy 5h-22h mỗi ngày, giúp khách dễ tiếp cận tàu điện.

Đây là các tuyến buýt được TPHCM mở mới với tổng số 150 xe điện, gồm hai loại 30 và 60 chỗ (đứng, ngồi), màu sơn chủ đạo xanh - vàng. 17 tuyến xe lần lượt mang số hiệu từ 153 đến 169.

Xe hoạt động với cự ly ngắn nhất 4 km, dài nhất 20 km, chạy từ 5h đến 22h mỗi ngày - theo khung giờ của Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Thời gian hành trình mỗi chuyến thấp nhất 15 phút, dài nhất khoảng một giờ. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM xuống 20 độ C dịp Giáng sinh

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, cho biết ảnh hưởng từ không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc khiến nhiệt độ TPHCM và Nam Bộ giảm trong nhiều ngày qua.

"Từ nay đến Tết Dương lịch 2025, nền nhiệt này sẽ vẫn duy trì, đặc biệt trong ngày Giáng sinh nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn", ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, nhiệt độ đo trong lều khí tượng trong nhiều ngày tới ở mức 22-24 độ C nhưng ở ngoài trời và cảm nhận thực tế sẽ thấp hơn 2-4 độ C, tức ngoài trời tại thành phố sẽ có lúc xuống 20 độ C. Ngoài ra, tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Phước nhiệt độ sẽ xuống dưới 20 độ C. (XEM CHI TIẾT)