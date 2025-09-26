Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM: Đề phòng mưa dông, ngập úng trong những ngày cuối tuần

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do chịu ảnh hưởng từ gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, trong những ngày cuối tháng 9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TPHCM hôm nay (26/9), trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 24-26°C vào ban đêm đến 31-33°C ban ngày.

Phân tích hình thế thời tiết ảnh hưởng đến TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết tại TPHCM và khu vực Nam Bộ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.

muaaaa.jpg
Trong những ngày cuối tháng 9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong 24-48 giờ tới, áp cao lục địa từ phía Bắc có khả năng tăng cường yếu, trong khi dải hội tụ nhiệt đới tái hình thành qua Nam Trung Bộ và giữa Biển Đông, nối với cơn bão BUALOI trên vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm. Gió mùa Tây Nam (gây mưa cho khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên) hoạt động ở mức trung bình, còn áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn tây mạnh.

Ở giai đoạn 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng dần trục về phía Bắc, gắn liền với quá trình di chuyển và suy yếu của bão số 10 khi tiến vào đất liền Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam tại Nam Bộ duy trì cường độ trung bình đến mạnh, sau đó giảm dần từ ngày 29/9.

Từ nay đến những ngày cuối tuần của tháng 9/2025, TPHCM và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể làm gia tăng tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và nơi có hệ thống thoát nước kém, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và sinh hoạt.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến bão, đồng thời chủ động phương án ứng phó mưa lớn, nhất là tại những khu vực vốn thường xuyên ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Hữu Huy
#thời tiết TPHCM #mưa dông #ngập úng #bão số 10 #gió mùa Tây Nam #dự báo thời tiết #nam bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục