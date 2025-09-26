TPHCM: Đề phòng mưa dông, ngập úng trong những ngày cuối tuần

TPO - Do chịu ảnh hưởng từ gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường, trong những ngày cuối tháng 9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TPHCM hôm nay (26/9), trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 24-26°C vào ban đêm đến 31-33°C ban ngày.

Phân tích hình thế thời tiết ảnh hưởng đến TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết tại TPHCM và khu vực Nam Bộ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp.

Trong những ngày cuối tháng 9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong 24-48 giờ tới, áp cao lục địa từ phía Bắc có khả năng tăng cường yếu, trong khi dải hội tụ nhiệt đới tái hình thành qua Nam Trung Bộ và giữa Biển Đông, nối với cơn bão BUALOI trên vùng biển phía Đông Philippines. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm. Gió mùa Tây Nam (gây mưa cho khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên) hoạt động ở mức trung bình, còn áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn tây mạnh.

Ở giai đoạn 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng dần trục về phía Bắc, gắn liền với quá trình di chuyển và suy yếu của bão số 10 khi tiến vào đất liền Bắc Trung Bộ. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam tại Nam Bộ duy trì cường độ trung bình đến mạnh, sau đó giảm dần từ ngày 29/9.

Từ nay đến những ngày cuối tuần của tháng 9/2025, TPHCM và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể làm gia tăng tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và nơi có hệ thống thoát nước kém, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và sinh hoạt.

Người dân cần theo dõi sát diễn biến bão, đồng thời chủ động phương án ứng phó mưa lớn, nhất là tại những khu vực vốn thường xuyên ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường.