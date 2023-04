TPHCM công bố đường dây nóng về cấp và quản lý căn cước công dân

TPO - Theo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 TPHCM, hiện nay còn một số trường hợp dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có sai lệch, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề án 06 cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân khi thực tham gia các giao dịch hành chính.

Công an TPHCM - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) TPHCM vừa thiết lập, triển khai đường dây nóng (hot line) số 0693.187.111 để kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan việc điều chỉnh, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân và tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý của Công an địa phương đối với công tác này.

Công an TPHCM đề nghị các đơn vị phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, đoàn thể, người lao động và nhân dân trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (hoặc các vấn đề có liên quan) nếu phát hiện công dân có thông tin sai lệch so với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hướng dẫn công dân liên hệ Công an địa phương để được hướng dẫn thủ tục, điều chỉnh, bổ sung thông tin.

Trường hợp công dân đã liên hệ Công an địa phương để thực hiện thủ tục hành chính liên quan công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp, quản lý căn cước công dân và cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn nhưng quá thời hạn quy định vẫn chưa được giải quyết hoặc có khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ thì hướng dẫn công dân phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng 0693.187.111 để kịp thời xử lý.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TPHCM đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để rà soát, đối sánh dữ liệu công dân, qua đó đã thu thập, đối sánh dữ liệu, kịp thời cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với những trường hợp có sai lệch thông tin, đảm bảo dữ liệu thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số trường hợp dữ liệu công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có sai lệch, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề án 06 cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân khi thực tham gia các giao dịch hành chính.